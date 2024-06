× Die aufregendsten Looks der Stars bei der Dior Cruise Show 2025

Bei der Dior Cruise Show in Schottland war die Kulisse Programm. In den malerischen Gärten des Drummond Castle präsentierte Maria Grazia Chiuri eine Kollektion als Ode an die schottischen Lowlands. Dieses Spektakel ließen sich auch zahlreiche Promis wie Jennifer Lawrence und Co. nicht entgehen.

Die Off-Season Shows sind jedes Jahr ein mindestens so großes Highlight wie die Präsentationen bei den internationalen Fashion Weeks. Dafür sorgte Designerin Maria Grazia Chiuri, die uns mit ihrer Cruise-Kollektion kurzzeitig ins 15. Jahrhundert zurückversetze. Als Inspirationsquelle diente Maria Stuart, einstige Königin von Schottland. Vor einer traumhaften Kulisse auf Drummond Castle, 80 Kilometer von Edinburgh entfernt, wurden die neuesten Kreationen des französischen Modehauses präsentiert. Mit der Show kehrte Dior nach langer Zeit wieder nach Schottland zurück. Im April 1955 präsentierte Christian Dior zuletzt eine Frühjahr-/Sommerkollektion an einem Benefiz-Ball im legendären fürstlichen Hotel Gleneagles. Dior präsentiert elegante Cruise Kollektion Dior Cruise Show 2025: Die größten Trends der Kollektion 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR Die Kollektion war geprägt von klassischen schottischen Mustern, Stoffen und Schnitten mit einem modernen Twist. Auf dem Laufsteg waren vor allem Tartan-Muster, Kilt-Röcke, Samt und Spitze zu sehen. Damit vereint Chiuri Punk, Romantik, Tradition und Moderne. Die Farbpalette reichte dabei von klassischem Schwarz und Weiß bis hin zu strahlendem Violett, Gelb und Waldgrün. Fast alle Models trugen Stiefel mit zahlreichen Riemen und offenem Reißverschluss, damit man einen Blick auf die Kniesocken mit schottischem Karomuster erhaschen konnte. Lesen Sie auch Gucci Cruise Show: Großer Starauflauf in der Front Row Gestern Abend gab es in London einiges zu sehen. Das italienische Traditionshaus Gucci machte kurzerhand das Tate Modern-Museum zum Laufsteg und verwandelte es in einen wilden Dschungel. Das Mode-Spektakel wollten sich auch Dua Lipa, Kate Moss und Co. nicht entgehen lassen.

Gewagter Auftritt: Heidi Klum und Leni begeistern bei amfAR-Gala Sie sind wieder im Doppelpack unterwegs: Bei der amfAR-Gala in Cannes legten Heidi Klum und Tochter Leni gestern Abend wieder einen absoluten Wow-Auftritt hin und beeindruckten in extravaganten Roben.

Finger weg: Diese Materialien sollten Sie im Sommer nicht tragen Der Sommer steht endlich vor der Tür, doch wenn die Temperaturen über 25 Grad klettern, kommen wir ins Schwitzen. Doch mit der richtigen Stoffwahl bleiben Ihnen unangenehme Schweißflecken garantiert erspart. Diese Stars sorgten mit ihren Wow-Looks für Aufsehen © Dior / PR × Die Dior Cruise Kollektion für das Jahr 2025 zog auch viele prominente Gäste in seinen Bann, die ebenso in sagenhaft schönen Looks erschienen. Zum absoluten Hingucker wurde Jennifer Lawrence, die für die Front Row einen coolen Leo-Mantel wählte. Dazu kombinierte die Schauspielerin ein schlichtes weißes Top und dunkle Jeans. Dior Cruise Show 2025: Front Row Stars 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR © Dior / PR Neben Jennifer Lawrence gaben sich viele weitere Promi-Damen die Ehre. Auch Anya Taylor-Joy und Lily Collins und nahmen in der ersten Reihe Platz. Anya Taylor-Joy setzte trotz der kühleren 14 Grad auf einen Mix aus hochgeschossen und luftigen Style-Elementen und zeigt sich in schwarzem Rollkragenpullover, grauem Blazer und Shorts. Auf düstere Eleganz schwörte auch Lily Collins, die mit klobigen Boots, Midirock, Pullover und Jeansjacke zur Dior Cruise Show erschien.