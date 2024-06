Jacquemus feiert 15 Jahre: Starbesetzte Jubiläumsshow auf Capri

Das französische Modehaus Jacquemus feierte sein 15. Jubiläum und die Eröffnung eines neuen Stores und holte dafür die gesamte Modewelt nach Capri. Auch Stars wie Dua Lipa, Gwyneth Paltrow und Jennie Kim ließen sich die Show nicht entgehen.

Jacquemus zählt zu den einfallsreichsten Überfliegern der Modebranche und präsentierte am Montag die wohl luxuriöseste Show der französischen Saison. Dafür sorgte auch die atemberaubende Location. An der Villa „Casa Malaparte“, die vor einer schwindelerregenden Klippe mit Blick auf das kristallklare Wasser liegt, zeigte der französische Designer Simon Porte Jacquemus seine neueste Kollektion vor einem ausgewählten Kreis an A-Promis.

Jacquemus präsentiert La-Casa-Kollektion

Das Modehaus ist bekannt für sein Spiel mit Proportionen, verführerischen Silhouetten und auffälligen Accessoires. Vor allem entwirft er Kleidung, die Frauen und Männer wirklich tragen wollen und die neueste La-Casa-Kollektion setzt diese Tradition fort. Er schickte die Models mit einer Reihe an Bermudashorts, luftigen Kleidern und Caprihosen über den Laufsteg, die ideal für die heißen Tage auf der Insel im Hochsommer sind. Abgerundet wurden die Looks mit seinen begehrten Handtaschen und eleganten Schals, die um die Köpfe der Models gewickelt wurden. Die Männer trugen knöchellange Hosen und Matrosenhemden oder strukturierte T-Shirts, die sommerliche Leichtigkeit versprühten.

Diese Stars saßen in der Front Row

Was wäre eine Jacquemus-Show ohne eine hochkarätige Gästeliste? Der Einladung des Designers folgte eine starbesetzte VIP-Schar. Neben Dua Lipa und Gwyneth Paltrow nahmen auch Arón Piper und Rosie Huntington-Whiteley in der ersten Reihe Platz. Dua Lipa erschien in einem azurblauen Kleid aus der neuen La Casa-Kollektion. Ihre Haarfarbe war farblich auf die Tasche und ihre Schuhe abgestimmt, die in einem rötlichen Ton schimmerten.

Zwischen Jennie von Blackpink und dem Chef-Designer hat sich in den letzten Jahren eine enge Freundschaft entwickelt. Zur großen Überraschung nahm sie jedoch nicht in der Front Row Platz, sondern war selbst am Laufsteg zu sehen. In einem kurzen schwarzen Kleid mit Rundhalsausschnitt gab sie gestern ihr Laufsteg-Debüt und beendete die Show.