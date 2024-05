× Sydney Sweeney wird für Jimmy Choo zum heißen Cowgirl

In knappen Looks mit High-Heels statt Cowboy-Boots – Sydney Sweeney strahlt als heißes Cowgirl in der neuen Jimmy Choo Sommerkampagne.

"Euphoria"-Star Sydney Sweeney gehört derzeit neben ihrer Serienkollegin Zendaya zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Die beiden sind Spekulationen zufolge nicht nur als neue Bond-Girls im Gespräch, sondern sorgen auch abseits der Leinwand mit ihrem Style für viel Gesprächsstoff. Während Zendaya derzeit mit spektakulären Tennis-inspirierten Red-Carpet-Looks für ihren neuen Film "Challengers" Aufsehen erregt, zieht Sydney Sweeney mit lässigen Cowgirl-Looks alle Blicke auf sich. Sydney Sweeney ist neues Gesicht von Jimmy Choo Für die neue Sommerkampagne von Jimmy Choo posiert Sweeney in der sonnenverwöhnten Wüste von Palm Springs für den Star-Fotografen Oliver Hadlee Pearch. © Jimmy Choo × Lesen Sie auch Hose vergessen? Sydney Sweeney im Glitzerhöschen bei Miu Miu Bei der Fashion Show von Miu Miu auf der Paris Fashion Week sorgte Sydney Sweeney mit einem gewagten Glitzerunterhöschen für Aufsehen.

Beyoncé löst Riesen-Hype um Cowboy-Trend aus Für ihr achtes Studioalbum "Cowboy Carter" holt Beyoncé das Lasso, den Hut und die Cowboyboots heraus - und alle machen es ihr nach! Dabei präsentiert die Schauspielerin neue Styles wie die vom Wilden Westen inspirierten Cece-Mules, die Amel-Drop-Heels oder die Jemma-Sandalen aus Matcha-Wildleder. Der moderne Cowgirl-Look wird durch Cinch-Taschen aus Latte-Leder und pink- sowie braunem Kuhfell-Print perfektioniert. © Jimmy Choo / Oliver Hadlee Pearch × Sandra Choi, Kreativdirektorin von Jimmy Choo, sieht in Sydney Sweeney das perfekte Testimonial. "Ihr mühelos cooler Glamour wird von einem starken Selbstbewusstsein getragen. Wir haben es sehr genossen, mit Sweeney zusammenzuarbeiten, um eine Kampagne zu kreieren, die uns auf ein aufregendes Abenteuer mitnimmt", fügte Choi hinzu. © Jimmy Choo / Oliver Hadlee Pearch × Cowboy-Ästhetik ist Trend der Stunde Schon im vergangenen Jahr zeigten Modelabels wie Louis Vuitton, Stella McCartney oder Roberto Cavalli, die normalerweise nicht viel mit dem Western-Stil am Hut haben, wie man den Look luxuriös und modern interpretiert. Dank Sydney Sweeney und Jimmy Choo zeigt sich der Trend nun von einer neuen Seite, denn der Cowboy-Look muss nicht zwangsläufig mit Cowboy-Boots kombiniert werden. Auch glamouröse Heels können zeitgemäß und cool wirken. Höchste Zeit den Cowboyhut zu entstauben und sich auf den Trend aufzusatteln!