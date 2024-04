Beyoncé löst Riesen-Hype um Cowboy-Trend aus

Für ihr achtes Studioalbum "Cowboy Carter" holt Beyoncé das Lasso, den Hut und die Cowboyboots heraus - und alle machen es ihr nach!

Mit "Texas Hold' Em" und ihrem Album "Cowboy Carter" erobert Beyoncé Knowles derzeit die Charts im Sturm. Ihre Cowboy-Ästhetik zeigt sich allerdings nicht nur in ihren neuen Songs, sondern auch in ihrem neuen Western-inspirierten Stil, der einen regelrechten Hype um Cowboyhüte, -stiefel, Lederjacken und Schlaghosen auslöst.

Riesen-Hype um Cowboy-Core-Trend

Bereits im vergangenen Jahr zeigten Modelabels wie Louis Vuitton, Stella McCartney oder Roberto Cavalli, die sonst nicht viel mit Country am Hut haben, wie man den Western-Look luxuriös stylt, mit Präriekleidern, bestickten Blusen und Fransen an Lederjacken.

Dank Beyoncé zeigt sich der Trend jetzt von einer neuen Seite: Robuste Workwear kombiniert mit Pailletten, Nieten, Patches, enganliegenden 90er-Jahre-Tops, die mit Jeans kombiniert werden, und Cowboyhüte als wichtigstes Accessoire des Frühlings. Beyoncé sieht man derzeit nicht mehr ohne. Doch so plakativ wie der Look auf dem Album-Cover, sind ihre Outfits nicht immer. Mal gibt der Ledergürtel mit XXL-Schnalle den Ton an, mal sind es Jacken mit Fransen und Strass, mal sind es Chaps, die traditionellen Lederhosen, die Cowboys über ihrer Hose tragen.

Eine Google-Trends-Analyse zeigt, welchen Einfluss der Megastar auf die Modewelt ausübt: Die Suchanfragen nach "Cowboyhut" stieg nach der Veröffentlichung ihres Albums um 212,5 Prozent. Auch Google-Suchen nach "Cowboystiefeln" (+ 163 Prozent) und "Bolo-Krawatte" (+ 566 Prozent) gehen durch die Decke. Dazu kommen die Looks mit Double Denim – Outfits, bei denen das Oberteil und das Unterteil aus Jeans bestehen, und von denen Beyoncé in ihrem Musikvideo zu "Texas Hold ‘Em" gleich mehrere präsentiert. Diese verzeichnen einen Anstieg von 126 Prozent bei den Suchanfragen.

Auch andere Stars sind gerade in ihrer Cowgirl-Ära. Kim Kardashian stylt ihren Cowboyhut etwa mit einem tief ausgeschnittenen Crop-Top und einer Schlaghose.

Bella Hadid kombiniert ihren Cowboyhut mit einem Glitzertop, Gürtel mit XXL-Schnalle und Lederpants. Cowboy-Inspiration gibt es also reichlich. Höchste Zeit die Cowboy-Boots zu entstauben, den Cowboyhut aufzusetzen und sich auf den Trend aufzusatteln.