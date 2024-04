× Ganz schön heiß! Zendaya glitzert jetzt als Tennis-Ass

Zendaya hat einmal mehr ihren Style unter Beweis gestellt. Bei der „Challengers“-Premiere in London begeistert die Schauspielerin in einem atemberaubenden Tennis-Look.

Spiel, Satz und Sieg - für Zendayas neue Fashion-Looks. Während die Hollywood-Schauspielerin noch im Februar auf der Promotour zu „Dune 2" mit zahlreichen an den Film angelehnten Sci-Fi-Looks begeisterte, bewirbt die 27-Jährige jetzt ihren neuen Film „Challengers - Rivalen" mit einzigartigen Tennis-Looks.

Sideboob, XXL-Ausschnitt und Pferdeschwanz

Nach Paris und Rom stand am Mittwochabend in London die Premiere für Zendayas neuen Film an. Zu der Premiere erschien der Star in einem weißen Maxikleid mit XL-Rückenausschnitt und Beinschlitz. Ein besonderes Highlight: Das rückenfreie Kleid war mit glitzernden Tennisschlägern bestickt. Doch das war längst nicht der einzige Hingucker!

© Getty Images ×

Denn die Schauspielerin ließ nicht nur ihren Sideboob elegant blitzen, sondern stylte ihre frisch blondierten Haare zu einem extralangen Pferdeschwanz, den sie schwungvoll in Szene setzte.

© Getty Images ×

Dazu kombinierte sie weiße Heels, silberne Ohrstecker und ein funkelndes Diamanten-Armband.

© Getty Images ×

Bei dem Fototermin am Leicster Square zog Zendaya neben ihren beiden männlichen Co-Stars (Josh O'Connor und Mike Faist) alle Blicke auf sich.

Darum geht es im Tennisfilm

Im neuen Kinofilm verkörpert Zendaya die ehemalige Tennisspielerin Tashi, die nach einer Verletzung als Trainerin eine entscheidende Rolle im Erfolg ihres Ehemanns Art (gespielt von Faist) spielt. Als der Grand-Slam-Sieger in eine Krise gerät, drängt sie ihn dazu, an einem zweitklassigen Challenger-Turnier teilzunehmen. Dabei stellt Tashi fest, dass auch ihr früherer Lebensgefährte und Arts einstiger bester Freund Patrick (gespielt von O'Connor) am Wettbewerb teilnimmt. Dadurch entfachen alte Rivalitäten zwischen den drei wieder, sowohl auf als auch neben dem Tennisplatz.

In Österreich läuft „Challengers - Rivalen" ab dem 25. April in den Kinos. Bis dahin können wir uns auf zahlreiche weitere Tennis-Looks von Zendaya freuen.