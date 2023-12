Sydney Sweeney: Ihr Frozen-Naked-Dress ist der heißeste Silvester-Look

Sydney Sweeney hatte in ihrem besonderen Naked-Dress ihren persönlichen "Eisprinzessinnen"-Moment und liefert uns damit Styling-Inspiration für den heißesten Silvester-Look.

2023 bezauberten die Stars in vielen tollen Naked-Dresses. Doch Schauspielerin Sydney Sweeney hat gerade das wohl schönste Naked-Dress des Jahres getragen. Bei der New York Premiere ihrer neuen RomCom "Wo die Lüge hinfällt" hatte der "Euphoria"-Star ihren ganz persönlichen Elsa-Moment.

Sydney Sweeneys winterliches Naked-Dress

In ihrem eng anliegenden Miu Miu-Kleid zog Sydney Sweeney am roten Teppich alle Blicke auf sich. Doch der Look eignet sich nicht nur perfekt für den roten Teppich, sondern passt auch ideal in die letzten Tage des Jahres, wo wir uns schon auf die Festtage und den Glitzer und Glamour des Jahreswechsel freuen.

Sydney Sweeney bei der "Wo die Lüge hinfällt" New York Premiere © Getty Images ×

Das Naked-Dress ist von oben bis unten mit glitzernden Kristallhängern geschmückt. Nach dem engen Korsagen-Teil besteht der Rock-Teil fast ausschließlich aus einem transparenten Strass-Netz. Ergänzt mit einem schwarzen Gürtel, silbernen Schmuck und Pumps, sowie einem kühl-goldenen Make-up erinnert der Look an Disneys "Eisprinzessin" - mit einem coolen Twist.

Sydney Sweeney bei der "Wo die Lüge hinfällt" New York Premiere © Getty Images ×

Styling-Inspiration für Silvester

Ein perfekt durchdachter, glamouröser Look der uns so richtig Lust auf eine große Silvester-Feier macht. Denn Sydney Sweeneys Red-Carpet-Outfit folgt im Kern einer einfachen Styling-Formel, die wir für die Festtage ganz einfach nachmachen können: transparente Details mit einer Extra-Portion Glitzer!