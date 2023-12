Mit diesem Trick macht Hailey Bieber das Naked-Dress Winter-tauglich

Topmodel Hailey Bieber hat dem Naked-Dress-Trend ein gemütliches Winter-Upgrade verpasst - ein perfekter Mix aus Glamour und Coziness!

Wer an den Naked-Dress-Trend denkt, denkt vermutlich an aufwendige Red-Carpet-Looks und Nippel-Blitzer. Auch Hailey Bieber zeigt sich immer wieder als großer Fan des Modetrends. Winter-tauglich ist der Trend jedoch nicht unbedingt, denn meistens assoziiert man den Style mit (sehr) wenig Stoff. Doch mit ihrem neuesten Look zeigt das Topmodel nun, dass das Naked-Dress auch im Winter seinen Platz hat, dank gemütlichem Strick und einem Styling-Trick.

So stylt Hailey Bieber ihr Naked-Dress in Strick-Optik

Hailey Biebers Naked-Dress in Strick-Optik macht den gewagten Trend-Look nicht nur im Alltag tragbar, sondern auch warm genug für die kalte Jahreszeit. Strick feiert dieses Jahr ein fulminantes Comeback. Auch für 2024 wird das früher als spießig verschriene Material von der Gen Z wieder cool gemacht. Aber ihn ausgerechnet in Form eines Naked-Dress zu finden, hat uns dennoch überrascht.

Doch genau so stylt Hailey Bieber das Trend-Material - nämlich in Form eines schwarzen, eng anliegenden Pullover-Kleids im transparenten Look inklusive hohem Rollkragen und ovalem Cut-out-Detail über der Brust. Das Strickkleid ist zwar deutlich “angezogener”, als die Naked-Dresses, die wir im Sommer getragen haben, aber genauso sexy.

Maximaler Glamour bei möglichst viel Gemütlichkeit! Noch ein Sleek-Bun, klobige goldene Ohrringe und ein rosé schimmerndes Make-up und fertig ist unsere perfekte Winter-Styling-Inspiration à la Hailey Bieber.