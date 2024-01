Suki Waterhouse: Ihr Babybauch zieht auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich

Die schwangere Schauspielerin Suki Waterhouse zog bei der gestrigen 75. Emmy-Verleihung in Los Angeles alle Blicke auf sich. Sie zeigte sich in einem rückenfreien Kleid mit Cut-outs, die auch einen seitlichen Einblick auf ihren Babybauch gaben.

Die "Daisy Jones & The Six" Darstellerin erwartet zurzeit ihr erstes Kind zusammen mit ihrem Verlobten Robert Pattinson und hat sich für die diesjährige Fernsehpreis-Verleihung ordentlich in Schale geworfen. Mit ihrem Auftritt erregte sie bereits vor Beginn der Preisverleihung Aufsehen. In einem kirschroten Valentino-Kleid aus der Frühlings-/Sommerkollektion 2023 schritt die Schauspielerin über den roten Teppich und stellte ihren Babybauch zur Schau.

Suki Waterhouse in einem roten Valentino-Kleid mit Cut-Outs. © Getty Images ×

Mehr Bauchfreiheit

Das lange, rote Kleid mit raffinierten Cut-Outs und einer großen Schleife unter ihrem Bauch setzt die Schwangerschaftskurven perfekt in Szene. In einem Interview mit "E! News" plauderte das 32-jährige Model aus, dass die Designer das Kleid umschneidern mussten, um ihrer schwangeren Figur zu schmeicheln. „Ich war wirklich begeistert von dem Look von Valentino. Ich habe das Kleid vor ein paar Monaten anprobiert, aber es hat nicht gepasst - ich musste das Kleid an meinen Körper halten, weshalb es völlig neu gemacht werden musste.“, verriet sie jetzt.

Familienglück

Erst im November gab Suki Waterhouse ihre Schwangerschaft mit Twilight-Star Robert Pattinson bekannt. Mittlerweile hat sich das Paar verlobt und sie planen bereits eine baldige Hochzeit. Die beiden britischen Schauspieler sollen bereits seit 2018 ein Paar sein und können es kaum erwarten eine Familie zu gründen.