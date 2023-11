× Stylisch auf die Piste: Die schönsten Ski-Looks

Mit diesen coolen Winter-Outfits werden die Pisten zum Runway.

Ski Chic liegt aktuell im Trend. Und das liegt nicht unbedingt an den kalten Temperaturen, sondern viel mehr an den stylischen Ski-Kollektionen der Top-Designer. Denn Skifahren ist längst nicht mehr nur reiner Sport, sondern dank unglaublich stylisher Mode auch eine Art Fashion-Event. Damit auch Sie sich perfekt auf die kalte Jahreszeit vorbereiten können, zeigen wir hier die schönsten Ski-Capsule-Kollektionen mit Glamour fürs neue Jahr.

GIORGIO ARMANI

© Armani ×

Um auf den Hängen der Ski-Gebiete so stylish wie möglich auszusehen, präsentiert Giorgio Armani die Capsule-Kollektion "Giorgio Armani Neve", eine Verbindung aus Funktionalität und Design. Perfekt für alle, die in ihrem Winterurlaub in den Bergen gerne auf einen Hauch Glamour setzen.

DIOR

© Fanny Latour-Lambert ×

Inspiriert von den magischen Kulissen der Berge, bringt die neue "DiorAlps"-Linie ein wenig Eleganz in die Wintergarderobe. Die ikonischen Prints der Herbst/Winter Ready-to-wear-Kollektion finden sich auf Daunenjacken, Après-Ski-Stiefeln und Pisten-Accessoires wieder.

FENDI

© FENDI ×

Für die Wintersaison vereint FENDI Leistung und Stil. Wie bereits die Damen Herbst/Winter Kollektion zeigt auch die FENDI Ski-Kollektion leuchtende Farben und die ikonischen FENDI-Logos auf Outer- und Underwear.

LOUIS VUITTON

© Louis Vuitton ×

Die Pieces der neuen Louis Vuitton "LV Ski-Kollektion" vereinen einen aktiven Lebensstil und höchste Vielseitigkeit. Die raffinierten alpinen Ensembles, zusammengesetzt aus Monogram-Helmen, Skimasken und Outerwear, fallen auch jenseits der Pisten auf.

FALKE

© Falke ×

Die FALKE Ski Kollektion wurde speziell dafür entwickelt, um Wintersport-Fans bei ihren sportlichen Aktivitäten zu unterstützen. Doch die Patsell-Pieces sehen nicht nur auf der Piste très chic aus - und halten warm!