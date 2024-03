× Nacktauftritt: Kristen Stewart ohne Hose unterwegs

Kristen Stewart zeigt sich gerne von ihrer freizügigen Seite. Das bewies die Schauspielerin erneut, als sie gestern lediglich mit einer Strickunterhose bekleidet, durch New York City spazierte.

Kristen Stewart scheint sichtlich Gefallen an dem No-Pants-Trend gefunden zu haben und verzichtet gerne mal auf den wärmenden Stoff. In einem sexy Look zog die Schauspielerin jetzt alle Blicke auf sich, als sie ohne Hose durch New York City schlenderte.

Der Schlüpfer ist das neue It-Piece

© Getty Images ×

Kristen Stewart macht den No-Pants-Trend alltagstauglich und strahlt dabei eine Menge Selbstbewusstsein aus. Ganz bewusst trug sie ihren Strick-Slip über der durchsichtigen Strumpfhose. Unter ihrem offenen Hemd blitze ein nudefarbener BH hervor. Eine runde Sonnenbrille, braune Stilettos und eine gesteppte Chanel-Tasche runden den Look ab.

Unten ohne auf dem roten Teppich

© Getty Images ×

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die 33-Jährige in einem anderen freizügigen Look. Bei der Premiere ihres neuen Films „Love Lies Bleeding“ erschien der ehemalige Twilight-Star unten ohne und sorgte mit ihrem schwarzen Body, der nur das Nötigste bedeckte, für Aufsehen. Zu dem Body kombinierte sie einen schwarzen Blazer, eine transparente dunkle Strumpfhose sowie ein Paar High Heels.