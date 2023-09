Kylie Jenner in schmutziger Kampagne

Kylie Jenner ist das neue Werbegesicht des schwedischen Modehauses Acne Studios. Und die Bilder sind ziemlich anrüchig.

Dirty-Look: Eingeölt, mit Dreck beschmiert und halbnackt. So sieht die neuen Denim-Kampagne für den Herbst 2023 der Marke Acne Studios aus. Star der Kampagne ist die Unternehmerin und Reality-Star Kylie Jenner. Mit knapp 400 Millionen Followern ist Jenner ein lukrativer Werbepartner. Die neuen Denim Kreationen sind ultra-oversized in einer speziellen Waschung mit öliger Optik. Ob Oversize-Jeans, Jeansmantel oder Jacke: Kylie Jenner macht in jedem Outfit eine heiße Figur, denn schließlich weiß sie genau, wie sie ihre Fans bei Laune hält.

Abgelichtet wurde die 26-Jährige von Fotografin Carlijn Jacobs.

Kritik an Kylie Jenner

Die Bilder kommen allerdings nicht bei allen gut an: „Hast du Kleidung von einem Obdachlosen gestohlen?“, „Das ist gruselig!“, „Ist das der Tod der Marke?“ kritisieren einige Follower. Bei anderen Fans dürfte Jenner allerdings mit dem Dirty-Look bestimmt die ein oder andere Fantasie ausgelöst haben.