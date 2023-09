Mailand Fashion Week: Alle Trends und Stars der Mode-Metropole

Vom 19. bis zum 25. September stellen die italienischen Top-Designer:innen während der Mailänder Fashion Week ihre Frühjahr-/Sommer-Kollektionen für 2024 vor.

Die Supermodels sind in Mailand eingetroffen - und das nicht nur auf dem Catwalk. Die Front Rows der italienischen Modemetropole sind hochkarätig besetzt. Wir werfen einen Blick auf alle Stars und Styles aus Mailand.

Fendi

Schon immer gehört die Front Row der Fendi Show den absoluten A-Listern. Bei der Show laufen Naomi Campbell, Kate Moss, Linda Evangelista und Co. zur Abwechslung nicht auf dem Laufsteg, sondern nehmen in der ersten Reihe Platz - und könnten stylischer nicht aussehen.

Stars bei der Fendi-Show 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Für die neueste Fendi Kollektion lässt sich Kim Jones vom römischen Reich inspirieren. Gleichzeitig pragmatisch und verspielt werden maskuline Schnitte und Materialien mit femininen Farben kombiniert. Color-Blocking und monochrome Looks sind wieder Trend.

Fendi Frühling/Sommer 2024 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Etro

Unter dem Titel ETRO NOWHERE präsentiert Marco De Vincenzo die neue Etro Kollektion. In der Kollektion finden sich Brokat und Jacken mit Western Flair, Streifen, Denim und Frottee in einem modischen „no-place“ zusammen: Texanische Stiefel treffen auf geflochtene Stoffe, weite Hemden erinnern an die Illustrationen geheimnisvoller Inseln und vereinen sich mit Streifen zu Wirbel-Mustern.

Etro Frühling/Sommer 2024 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Max Mara

Auch bei der Max Mara Show ist die Crème de la Crème der Modebranche vertreten. In der ersten Reihe applaudieren Mode-Ikone Anna Wintour, Influencerin Caro Daur und Hollywood-Star Yara Shahidi.

Stars bei Max Mara 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Monochrome Looks dominieren auch die neueste Kollektion von Max Mara. Die Topmodels laufen in einfärbigen Denim-Outfits in Pink, Türkis, Marineblau und Olivegrün über den Runway.