Retro-Revival: Pamela Anderson bringt die 90er zurück

Die 90er-Ära brachte so einige coole Mode-Trends hervor. Pamela Anderson bringt den 90er-Style jetzt zurück und launcht eine eigene Denim-Kollektion mit Re/Done, die ihre ikonischsten Looks von damals feiert.

Nachdem Pamela Anderson kürzlich für Schlagzeilen sorgte, indem sie sich dazu entschied, vollständig auf Make-up zu verzichten, blieb die Schauspielerin auch bei den Oscars 2024 ihrem natürlichen Look treu. Ihr authentischer Stil spiegelt sich nun auch in ihrer exklusiven Denim-Kollektion in Zusammenarbeit mit Re/Done wieder, die ihren ikonischen 90er-Style feiert, wie sie im exklusiven Interview mit Net-A-Porters Digital-Magazin PORTER erzählt.

Back to the 90ies

Mit der Veröffentlichung der Netflix-Dokumentation "Pamela, A Love Story" im Januar des vergangenen Jahres gewann Pamela Anderson nicht nur zwei Emmy-Nominierungen, sondern auch eine völlig neue Fangemeinde aus der Generation Z. Ihre neuen, jungen Fans ließen sich von Pams ikonischem Look der 90er-Jahre inspirieren und betrachteten ihre Outfits sofort als Quelle der Inspiration. Denn nicht nur ihr berühmter roter Baywatch-Badeanzug ist legendär. Auch Low-Rise-Jeans, Crop-Tops und Double-Denim à la Pam Anderson feierten ein Trend-Comeback.

Pamela Anderson im Double-Denim-Look, 1993 © Getty Images ×

Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis sich die Schauspielerin mit der Jeans-Marke Re/Done zusammentat, um an einer limitierten Kollektion zu arbeiten, die von ihren unvergesslichen Looks inspiriert ist. Ihre 13-teilige Re/Done-Kollektion zelebriert das Beste der 90er Jahre, darunter tief sitzende Jeans, Denim-Hemden, weiße Jeans-Shorts, 90s-Baby-T-Shirts, Hoodies und Fischerhüte.

Back to the 90ies: Mit ihrer Denim-Kollektion bringt Pamela Anderson die 90er zurück © Courtesy of Re/Done ×

Angesichts von Andersons Leidenschaft für den Planeten und alle Lebewesen besteht die gesamte Kollektion zu 100 % aus veganen Materialien. "Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Ich betrachte mich selbst als romantische Aktivistin... Jeder hat seine eigene Art, etwas zur Welt beizutragen und die besten Entscheidungen zu treffen – und so überlasse ich das jedem selbst", so die Schauspielerin im Interview mit PORTER. (Das vollständige Interview lesen Sie HIER)

Die Kollektion ist auf www.shopredone.com und www.net-a-porter.com erhältlich © Courtesy of Re/Done ×

Wie der Weltstar ihre ikonischen Pieces 30 Jahre später stylen würde, verrät Pamela Anderson im PORTER Video "The Fashion Challenge". Heute wie damals, nur etwas angezogener...