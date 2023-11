Rabanne x H&M: Das Designer-Duo im MADONNA-Talk

Wenn ein ikonisches Kettenhemd auf lässige Sportbekleidung und raffinierte Schnitte trifft, ist die Rede von der H&M-Design-Collab mit Luxuslabel Rabanne!

Die Marke Paco Rabanne wurde 1965 vom gleichnamigen spanischen Modemacher in Paris gegründet und steht seit jeher für futuristisches Design, Konstruktivismus und innovative Handwerkskunst. Seit 2013 zeichnet Julien Dossena als Kreativdirektor verantwortlich und reinterpretiert die ikonischen Kreationen des heuer im Februar verstorbenen Rabanne neu. Besonders seine visionären Rhodoid-Pailletten und Metallic-Mesh verhalfen dem Modehaus zu seinem schillernden Erfolg. Nun lanciert es mit H&M eine High-Fashion-Kollektion.

Julien Dossena, Creative Director bei Rabanne, und Ann-Sofie Johansson, Head of Design und Creative Advisor bei H&M, lancieren die neueste Designer-Kollaboration, die auch Homeware enthält. Diese wird am 9. November online auf hm.com und in ausgewählten H&M-Stores erhältlich sein.

Wie kam es zu dieser gemeinschaftlichen Rabanne H&M- Kollektion?

Ann-Sofie Johansson: Für die Designerkollaborationen haben wir bei H&M eine Wunschliste von Designer:innen und Marken, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden und Rabanne war sehr lange auf dieser Liste. Paco Rabanne war wirklich ein Meister des Metalls und die Marke war immer ikonisch: die Menschen bringen sie sofort mit fabelhaften metallischen Kleidern in Verbindung. In den 10 Jahren, in denen Julien der Creative Director bei Rabanne ist, hatten wir das Gefühl, dass er einen brillanten Weg eingeschlagen hat, um das außergewöhnliche Erbe der Marke neu zu beleben und sie gleichzeitig wieder modern und relevant zu machen. Wir haben die Gespräche vor etwa einem Jahr begonnen.

Head-Piece mit zweifarbigen Metallic-Plättchen, 179 Euro. Träger-Minikleid mit verspiegelten Pailletten in Gold und Silber, 299 Euro. Stiefeletten im Western-Stil, 299 Euro. Spielkarten-Set, 29,99 Euro. Alles aus der Rabanne x H&M-Kollektion.

Erzählen Sie uns über die Rabanne H&M Collection: die Teile, die Inspirationen.

Johansson: Julien präsentierte seine Idee für eine Poolparty-Kollektion mit vielen tollen Abendkleidern, die mit Bade- und Freizeitmode kombiniert wurden, und wir waren sofort begeistert. Die Idee war von Beginn an sehr stark, sodass der Designprozess zwischen den beiden Teams in Paris und Stockholm ziemlich unkompliziert war. Das herausforderndste Element war, diese Vision so nachhaltig wie möglich umzusetzen. Unsere Produktentwicklungs- und Nachhaltigkeitsteams haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, indem sie mit verschiedenen Lieferant:innen zusammengearbeitet und sie zur Entwicklung neuer Innovationen gedrängt haben. Besonders stolz sind wir auf die Teile aus metallischem Netz, die aus einer Mischung aus recyceltem und konventionellem Metall hergestellt sind.

Was sind die wichtigsten Teile der Kollektion und welche sind Ihre persönlichen Favoriten?

Dossena: Als Designer war ich schon immer daran interessiert, Glamour zu erforschen und die Art und Weise, wie er einen stärken und erheben kann, während er für ein modernes Publikum neu kontextualisiert wird. Die Teile, auf die ich mich am meisten freue, sind die Ikonen, die von Entwürfen aus dem Archiv abgeleitet sind und für mich sehr glamourös, aber auch sehr souverän wirken. Die Kleidung und die Accessoires, die mit den berühmten Paillettenscheiben versehen sind, fangen die Sinnlichkeit von Rabanne ein, ebenso wie die Teile aus recyceltem Metallnetz. Ich liebe auch die fließenden Kleider im Stil der 1930er-Jahre, die teilweise mit Strasssteinen verziert sind – sie sind sehr schmeichelhaft und ausdrucksstark. Bei der Herrenkollektion habe ich mich darauf konzentriert, dass sich die Dinge flüssig anfühlen und ich persönlich liebe den silbernen Anzug.

Doppelreihige Wolljacke, 299 Euro, roter Pullover, 89,99 Euro. Hose mit seitlichen Streifen, 89 Euro. Schuhe, 249 Euro (l.). Kurze Jacke im Uniform-Stil mit Stehkragen und goldenen Knöpfen, 299 Euro. Bestickte Hose mit roten Streifen, 99 Euro. Boots, 299 Euro (r.). Von Rabanne x H&M.

Julien, erzählen Sie uns über den Designprozess der Homeware – eine Premiere für Sie und das bisher umfangreichste Angebot an Interior für eine H&M-Designerkollaboration!

Dossena: Das Home-Dekor war definitiv ein witziger Teil des Projekts für mich, weil ich noch nie zuvor Homeware entworfen habe. Unser Gründer Paco Rabanne war davon besessen, alles in Metall zu hüllen und er hat in den 1970er-Jahren ein paar Möbel gemacht, die natürlich metallisch waren, es hat sich deshalb wie eine authentische Erweiterung für das Haus angefühlt. Mir gefiel die Idee, das Lifestyle-Element der Kleidung der Kollektion mit Gegenständen zu verschönern, die auf einer Poolparty zum Einsatz kommen könnten – Metallbecher, die ein wenig an die Tassen erinnern, die man auf amerikanischen Hauspartys bekommt, fantastische silberne Beistelltische, die wie die Kleider schimmern, oder auch eine schöne schräg gestellte Metallvase, die einem Kaminsims ein sehr modernistisches Gefühl verleiht.

Das gesamte Interview finden Sie in der MADONNA Ausgabe vom 4. November.