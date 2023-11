Swarovski kooperiert mit Modelinie "SKIMS" von Kim Kardashian

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski macht gemeinsame Sache mit US-Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian.

Swarovski und SKIMS präsentieren eine gemeinsame Kollektion bestehend aus funkelndem Körperschmuck, feinen Dessous und Ready-to-wear-Kreationen. Die Verschmelzung zweier ikonischer Marken und ihrer Visionen wird am 7. November 2023 im neuen Swarovski Flagship Store auf der Fifth Avenue in New York und online auf www.skims.com lanciert. In der Kollaboration trifft die strahlende Extravaganz, die Swarovski definiert, auf die Genialität der innovativen SKIMS Materialien. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die glamouröses Self-Empowerment versinnbildlicht.

Swarovski x SKIMS: Funkelnde Shapewear

In der Swarovski x SKIMS Kollektion enthalten sind Körperschmuck, der sich auf vielfältige Weise stylen lässt, als auch Ready-to-wear-Designs wie mit Kristallen besetzte, luxuriös glänzende Dessous, Bodysuits und Kleider. Die Kollaboration wird mit einer Serie eindrucksvoller Motive von Kim Kardashian präsentiert. Die Aufnahmen des renommierten Fotografen Mert Alas fangen den Glamour und die Handwerkskunst ein, die Swarovski x SKIMS definieren. Gleichzeitig feiern sie die Kunst der Selbstdarstellung und individuelles Selbstbewusstsein.

Die charakteristischen SKIMS Materialien legen sich nahtlos um die Silhouette des Körpers. Funkelnde Swarovski Kristalle sorgen für einen glamourösen Auftritt.

„Mit dieser Kollektion wollten wir individuelle Kreativität ins Rampenlicht stellen und der Garderobe unserer Trägerinnen mehr Glamour verleihen“, sagt Kim Kardashian.

Zu den Swarovski x SKIMS Ready-to-wear-Modellen gehören verschiedene mit Kristallen versehene Silhouetten, die für jeden Anlass miteinander kombiniert werden können.

Der Swarovski x SKIMS Kristall-Körperschmuck ist in einem breiten Spektrum von Größen erhältlich und schmeichelt der weiblichen Silhouette mit höchster Brillanz. Die Designs wurden von der Swarovski Millenia Schmuckkollektion inspiriert und können über oder unter der Kleidung getragen werden. Für einen besonders atemberaubenden Look lassen sie sich mit den passenden Halsbändern, Ketten und Armbändern stylen. Jedes Schmuckstück wurde mit akribischer Präzision in Handarbeit gefertigt – für einzigartige Strahlkraft.