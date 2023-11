Prinzessin Kate machts vor: Nadelstreifen liegen hoch im Trend

Ob bei den Royals oder auf der Fashion Week: Nadelstreifen sind wieder angesagt.

Von wegen bieder und spießig! Der Muster-Klassiker hat sich wieder zurück in die Mode-Herzen gekämpft. Nadelstreifen sind der Herbsttrend schlechthin und aktuell überall zu finden - und das sowohl bei der Damen- als auch der Herrenmode. Überwiegend sieht man sie in edlen und schicken Anzug-Looks, aber auch im Alleingang machen Nadelstreifen viel her.

Bieder war gestern

Nadelstreifenazüge gibt es schon seit einiger Zeit. In den 30er Jahren und auch danach waren sie lange ausschließlich in der Herrenmode vertreten. Später konnte man sie vermehrt bei strengen Business-Typen aus dem Bankensektor und ähnlichem sehen. Daher erhielten sie wohl auch ihren Ruf als unmoderne Anzugvariante. Doch richtig gestyled können Nadelstreifen modisch und cool aussehen.

So werden Nadelstreifen richtig gestyled

Welche Styling-Möglichkeiten es gibt, zeigen die Topmodels, Stars und Royals. Auch auf der vergangenen Pariser Modewoche waren die trendigen Nadelstreifen oft vertreten. Allen voran die Herbst-/Winter-Show der französischen Luxusbrand Saint Laurent. Dort wurden zahlreiche Nadelstreifen-Looks präsentiert – eine Trendprognose für diesen Herbst und Winter.

© Getty Images Saint Laurent H/W 2023 ×

Dass Nadelstreifen auch im Alltag funktionieren zeigt Camila Cabello unlängst auf Instagram. Zu ihrem Oversized-Anzug trägt sie ein schwarzes Crop Top und XL-Ohrringe.

Auch Kate Middleton trägt Nadelstreifen

Auch bei Royals wie Kate Middleton erfreut sich das Muster großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn die Kleidungsstücke lassen sich elegant und chic, aber auch sportlich und leger kombinieren. Die Prinzessin von Wales setzt auf einen dunkelblauen Anzug mit weißer Bluse.