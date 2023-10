Hailey Bieber macht die Latzhose zum Modetrend

Wer Latzhosen höchstens mit Kindheit und Schwangerschaft assoziiert, wird jetzt von Hailey Bieber vom Trend-Potenzial des Denim-Overalls überzeugt!

Wenn wir an coole Denim-Looks denken, denken wir nicht unbedingt an Latzhosen. Die gute alte Latzhose ist eher ein Erinnerungsstück an unsere Kindheit, in der wir das praktische Kleidungsstück rauf und runter getragen haben. Doch Latzhosen können auch abseits des Spielplatzes cool gestylt werden. Hailey Bieber beweist nun, dass es an der Zeit ist, den vergessenen Denim-Trend wieder aus dem Kleiderschrank zu holen.

Hailey Bieber: So stylt das It-Girl den Latzhosen-Look

Als Klassiker in der Mode haben Latzhosen bereits einige Höhen und Tiefen durchlebt. Nicht nur ist das Material Denim momentan der Modetrend schlechthin, die Latzhose ist tatsächlich auch ziemlich schmeichelhaft. Durch ihren Schnitt akzentuiert sie die Taille und schafft eine optisch ausgewogene Silhouette.

Das It-Girl ist bekannt dafür, mit einem Mix aus femininen und maskulinen Silhouetten zu spielen und dadurch immer wieder spannende Modemomente zu schaffen. Kein Wunder also, dass sie die Latzhose cool stylt.

In L.A. zeigte sich das Topmodel vergangene Woche in dem lässigen Look. Der Star der Show: die Dickies Latzhose! Doch besonders spannend wird der Look erst durch einen bewussten Stilbruch: Zum legeren Denim-Overall über ein klassisches weißes T-Shirt trägt das It-Girl schwarze Pumps, einen langen schwarzen Mantel und eine Hèrmes Kelly-Bag. Als Accessoires kombiniert sie eine schwarze Sonnenbrille und dezenten Schmuck. Geschickt kombiniert, kann die Latzhose also auch super elegant aussehen.

Latzhosen richtig stylen

Ob schick, cool oder sportlich – Latzhosen sind so wandelbar wie kaum ein anderes Kleidungsstück. Das unkomplizierte Piece ist dank den vielen Taschen und dem robusten Material perfekt für den Alltag. Doch erst die Accessoires sind es, die die Richtung vorgeben. Elegante Accessoires und spitze High Heels geben dem Outfit etwa einen edlen Touch. Kombiniert man den Overall hingegen mit Sneaker und einem Pullover, wirkt der Look lässig.