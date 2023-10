× Billie Eilish kollaboriert modisch mit Gucci

Die Gucci Horsebit 1955 Handtasche zählt zu den ikonischsten Designs der Luxusmarke. Mit einem modernen Twist feiert das altbekannte Modell nun ein nachhaltiges Comeback - gemodelt von Billie Eilish.

Auf den Red Carpets sehen wir Billie Eilish fast ausschließlich von Kopf bis Fuß in Gucci-Ensembles. Auch als Kampagnengesicht der italienischen Brand steht die Sänger-Songwriterin immer wieder vor der Kamera. Für die neue Gucci Kampagne stellt Billie Eilish nun die nachhaltige Horsebit 1955 Tasche in den Mittelpunkt.

© Gucci ×

Gucci-Tasche mit It-Bag Potenzial

Gucci präsentiert ein innovatives Design seiner legendären Horsebit 1955 Tasche, die sich durch eine asymmetrische Ästhetik hervorhebt und aus Demetra gefertigt ist – einem tierfreien Material, das einzigartige Qualität mit raffiniertem Design kombiniert. Die Horsebit 1955 ist die erste Gucci-Tasche, die aus Demetra gefertigt wurde und verdeutlicht Guccis zukunftsorientierten Ansatz in Richtung nachhaltige Mode. Das tierfreie Demetra besteht zu 75% aus pflanzlichen Rohstoffen und ist das Ergebnis zwei Jahren Forschung und Entwicklung. Das Modell wird seit 2021 in der Gucci-Fabrik in Italien perfektioniert.

© Gucci ×

Als Model holt sich die italienische Luxusmarke wieder keine Geringere als Klimaschutz-Aktivistin Billie Eilish vor die Kamera. Die Sängerin setzt sich für den Klimaschutz ein und verzichtet auf ihren Touren so gut es geht auf Plastik. Zwischen Retro-Allüren und moderner Raffinesse modelt die mehrfache Grammy-Gewinnerin zwei Modelle der Sustainable-Bag - eine Minibag in Schwarz und ein klassisches Design mit dem typischen Gucci-Monogramm.