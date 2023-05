Met Gala: Karl Lagerfelds Katze Choupette als Ehrengast

Eigentlich hatte die bekannteste Katze der Welt für die Met Gala 2023 bereits abgesagt. Doch dann war Karl Lagerfelds Katze Choupette doch da – nur anders als erwartet.

Viele Wochen wurde darüber diskutiert, welche engen Vertrauten und Freunde von Karl Lagerfeld die Met Gala 2023 besuchen würden. Cara Delevingne? Bestimmt! Carla Bruni? Unbedingt. Doch wie steht es um die berühmteste Katze der Welt? Choupette gehörte zu den engsten Gefährt:innen des Modeschöpfers und begleitete den Designer oft um die ganze Welt. Würde sie auch zu der großen Gala zu Ehren ihres verstorbenen Herrchens erscheinen?

Choupette verkündet ihre Abwesenheit auf der Met Gala 2023

Leider lehnte die Katze die Einladung ab. Wie auf dem offiziellen Instagram-Account von Choupette wenige Stunden vor der Met Gala 2023 verkündet wurde, würde sie definitiv nicht teilnehmen: “Tausend Dank an alle meine Fans, Tierfreunde und Verehrer von Daddy. Ihr habt alle die freundlichste Begeisterung und bedingungslose Unterstützung gezeigt, ich sage MERCI ! Viele Leute haben mich eingeladen, zu Ehren von Daddy über den roten Teppich der Met Gala zu laufen, aber wir zogen es vor, friedlich und gemütlich zu Hause zu bleiben. Wir ehren meinen Daddy jeden Tag seit seinem Abschied und sind sehr gerührt, dass ihm ein weiterer Tag gewidmet wurde.”

Doja Cat, Lil Nas X & Jared Leto erschienen ALS Choupette auf der Met Gala

Doch wie immer galt: Die Met Gala ist berühmt für Überraschungen und unbeschreibliche Looks. Denn kaum ein anderes Event gibt Stars so eine Möglichkeit, so experimentell mit Mode umzugehen. Lag es also nicht fast schon auf der Hand, die berühmteste Burma-Katze der Welt als Inspiration für den eigenen Look zu wählen?

Die Met Gala 2023 hat erneut Modegeschichte geschrieben – und das gleich dreimal. Denn, Doja Cat, Lil Nas X und Jared Leto erschienen im Katzenkostüm! Und somit war die treueste Weggefährtin des Modeschöpfers gleich dreimal auf dem roten Teppich der Met Gala vertreten.

Lil Nas X

© Getty Lil Nas X in glitzerndem Bodymakeup als Choupette ×

Die verrückteste Hommage an Choupette lieferte der Rapper Lil Nas X. Von Kopf bis Fuß verwandelte Bodypainting den Star in ein silberne “Funkelkatze”, bei der man aufgrund der hunderten Strasssteinen und Perlen fast die Schnurrhaare übersehen konnte. Mit seinen Plateaustiefeln und dem dazu passenden Glitzerslip gehört dieser Statement-Look auch zu den nacktesten Outfits, die jemals auf den Stufen des Metropolitan Museums gesichtet wurden.

Doja Cat

© Getty Doja Cat in Oscar de la Renta als Choupette ×

Doja Cat machte ihrem Namen alle Ehre und verwandelte sich mit einem Kristallkleid von Oscar de la Renta samt Haube mit Katzenohren in die glamouröseste Choupette-Doppelgängerin des Abends. Zusätzlich zu ihrem Look und Maniküre im “Krallen-Design” arbeitete die Sängerin auch mit einem Make-Up-Artist, der ihr Gesicht zu dem einer Katze transformierte.

Jared Leto

© Getty Jared Leto versteckte sich unter einem Katzenkostüm ×

Doch Jared Leto legte noch eines drauf und setzte wie schon öfter ein besonders Statement auf dem roten Teppich. Als eine zwei Meter große Katze den roten Teppich betreten hatte, war es klar, dass es sich hierbei eigentlich nur um Leto handeln könnte. Und als er wenige Augenblicke darauf den riesigen Kopf des Kostüms abgenommen hatte, war klar, dass der Schauspieler wieder zu den absoluten Gewinnern der Met Gala Looks gehören würde.