Meerjungfrau Schneider verzaubert mit neuer Kollektion

Immer wieder etwas Neues lässt sich Multitaskerin Silvia Schneider einfallen. Nach Trachten, Negligés und Damen-Smokings überrascht sie recht unjungfräulich mit Modern Mermaid-Looks.

„Schon in frühester Jugend war ich von der Unterwasserwelt fasziniert. Stundenlang konnte ich meinem Vater, der begeisterter Taucher war, zuhören, wenn er von einem Tauchgang erzählte.“ Seit ihrem 12. Lebensjahr ist Schneider selbst eine leidenschaftliche Taucherin. Und ebendiese Farben der Unterwasserwelt und das Spiel mit der Leichtigkeit zarter Stoffe inspirierte die TV-Beauty, die schon seit vielen Jahren immer wieder mit ihren Fashion-Ideen begeistert, zum Thema ihrer aktuellen Sommer-Kreationen. "Modern Mermaid" - moderne Meerjungfrau nennt Schneider diese. Ins rechte (Sonnen-)Licht freilich am Meer rückte sie das "Coralreef Dress", das "Triton Cape", die "Mermaid Trousers" und viele weitere Fashionteile auf der Trauminsel Mallorca.

Coralreef Dress um 499,- Euro. Blue Ocean Skirt um 299,- Euro. Half Woman Half Fish Dress um 399,- Euro. Stranded at the Beahc Jumpsuit um 499,- Euro. Mermaid Trousers Green um 199,- Euro. Mermaid Jacket Coral um 199,- Euro. Triton Cape um 299,- Euro.

Meerjungfrauen begeisterten die "Silvia kocht!"-Moderatorin. Die Mischung aus Frauen- und Fischkörper, die scheinbar seelenlos zum Leben im Meer verdammt ist - und nur durch die Liebe eines männlichen, menschlichen Wesens gerettet werden kann, ist nicht umsonst Inhalt unzähliger Sagen, Romane und Filme. Walt Disneys "Arielle" verzaubert kleine Kinder seit Jahrzehnten, die Neuauflage in Realverfilmung (ab 25. Mai im Kino) mit Halle Bailey als erste Schwarze Darstellerin sorgt derzeit für Furore (Madonna berichtete).

Mit dem Thema liegt Silvia Schneider also voll im Trend, das das Multitalent perfekt in Form stylischer Sommer-Looks für jede Frau umgesetzt hat. Seit Montag, 15. Mai, sind sämtliche Kreationen online oder im STEFFL Department Store in Wien erhältlich.