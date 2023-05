Arielle-Premiere: Die schönsten Looks der Stars

Für die Premiere von „The Little Mermaid“ wählten die Stars besondere Outfits.

Mehr als 30 Jahre nach dem Original kommt "Arielle, die Meerjungfrau" am 25. Mai wieder ins Kino. Diese Woche fand die Premiere zum Film in Hollywood statt und dafür warfen sich die Promis ordentlich in Schale. Passend zum magischen Filmset entschieden sich Stars, wie Heidi Klum, Halle Bailey, Melissa McCarthy, Kelly Rowland oder Nina West für ganz ausgefallene Looks. Heidi Klum erschien mit einem halbtransparenten, märchenhaften Schmetterlingskleid. Das Oberteil war geschmückt mit zarten Flügeln, kombiniert mit einer transparenten Schleppe aus Tüll mit Pailletten. Dazu trug sie passende, durchsichtige High Heels. Halle Baileys Look hätte für die Premiere nicht perfekter sein können: In dem atemberaubenden Kleid von Valdrin Sahiti sah sie aus wie eine echte Arielle. Nina West und Melissa McCarthy verkörperten am roten Teppich die Rolle der Ursula. Outfits der Extraklasse.

Farbige Arielle sorgte für Diskussionen

Dass Halle Bailey in der Hauptrolle eine POC-Schauspielerin ("Person of Color" oder "People of Color" ) ist, sorgte anfangs für rassistische Kommentare und Diskussionen, die Meinungen gingen auseinander. Ein Shitstorm war die Folge. Während sich die einen über ein Vorbild freuten, wollten andere das "Original" zurück. Eltern konterten im Netz mit einem "Candystorm". Sie veröffentlichten die Reaktionen ihrer Kinder. "Sie ist schwarz?“, fragt etwa ein kleines Mädchen völlig verblüfft. Sie kann es kaum fassen, aber ihr strahlender Blick zeigt, wie begeistert sie darüber ist. „Sie sieht aus wie ich!“, freut sich ein anderes Kind. Ein weiteres freut sich, dass Arielle jetzt sogar Dreadlocks trägt. Spätestens nach der Premiere hat Halle Bailey nun alle Kritiker verzaubert.