× Margot Robbie wird in Glamour-Robe mit Mega-Dekolleté zum Blickfang

Mit ihrer Silber-Robe samt XXL-Dekolleté war Margot Robbie bei den AACTA Awards der Hingucker des Abends.

Ihre pinke Garderobe hat "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie bei ihrem letzten Auftritt am Wochenende ausnahmsweise zuhause gelassen. Stattdessen zeigte sich der Hollywoodstar bei den 13. Australian Academy of Cinema and Television Awards (AACTA) im australischen Bundesstaat Queensland in einer funkelnden Glamour-Robe.

Margot Robbie mit Silber-Robe und Ausschnitt

Funkeln, was das Zeug hält: Im silbernen Korsettkleid von Vivienne Westwood glitzerte Margot Robbie wie keine andere. Neben all dem Glitzer war aber auch Robbies Dekolleté ein Hingucker.

© Getty Images ×

Zu der hautengen Off-Shoulder-Robe wählte die Schauspielerin glitzernde Peeptoe-Pumps, ebenfalls in Silber. Um der Glamour-Robe nicht die Show zu stehlen, verzichtete Robbie auf auffällige Accessoires. Ihre blonden Haare trug sie zu natürlichen Wellen gestylt.

© Getty Images ×

Margot Robbie nimmt Preis mit nachhause

Doch nicht nur ihr Outfit, sondern auch ihr Preis funkelte im Blitzgewitter. Margot Robbie wurde am Samstagabend mit einem der goldenen Awards ausgezeichnet, der ihr von Schauspiel-Kollegin Cate Blanchett überreicht wurde. "Es ist mir eine große Ehre, den AACTA Trailblazer Award entgegenzunehmen, insbesondere in meiner Heimatstadt an der Gold Coast. Australien war schon immer mein Rückhalt und diese Anerkennung hier zu erhalten, ist etwas ganz Besonderes", sagte die Schauspielerin strahlend auf der Bühne.