Enthüllt: So viel kostet Priscilla Presleys Opernball-Kleid

Mit Spannung warteten alle auf Priscilla Presleys Robenwahl - und das lange Warten hat sich ausgezahlt! Das Funkelkleid von Richard Lugners Stargast zählte zu den modischen Highlights des diesjährigen Opernballs.

Wenn in der Wiener Staatsoper der 66. Wiener Opernball gefeiert wird, werfen sich die Stargäste in Schale. Allen voran US-Stargast Priscilla Presley, die Mörtel auf den Ball der Bälle begleitete. Bei der Präsentation ihrer Ballrobe im Grand Hotel tanzte die 78-Jährige pünktlich an. Für den besonderen Abend wählte die Ex von Musik-Legende Elvis Presley eine hautenge Funkelrobe der Designerin Nina Ricci.

Golden-Girl am Opernball

Die Farbe des Kleides mit opulenter schwarzer Samtschleife war nicht ganz eindeutig. Ist das eher gold, oder eher silber? Schwer zu erkennen, doch in dem Metallic-Kleid machte Priscilla Presley eine atemberaubende Figur.

© Harald Artner

Zu der Pailletten-Robe kombinierte der Stargast 15 cm Heels von Balenciaga. Eine edle Tasche in Gold von Jimmy Choo rundete den Glamour-Look perfekt ab.

Bescheidene Robe für den Ball der Bälle

Für den Opernball entschied sich Priscilla Presley nicht für eine speziell-angefertigte Couture-Robe, sondern für ein Kleid von der Stange. Auch beim Preis ihrer Robe zeigte sich Presley durchaus bodenständig. Statt Luxus, setzt der Star auf leistbar. Ihre Glitzer-Robe kostete "nur" bescheidene € 2,395. Ein wahres Mode-Schnäppchen für so einen besonderen Anlass. Für all jene, die sich von Priscilla Presleys Look inspirieren lassen wollen (und das nötige Kleingeld parat haben) gibt es die Abendrobe sogar noch online in ausgewählten Größen zum Nachshoppen.