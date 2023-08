Luxus-Pur: Diese Stars tragen die teuerste Handtasche der Welt

Reich, reicher, Trägerin einer Himalaya-Birkin-Bag. Wir verraten welche Stars die teuerste Handtasche der Welt besitzen - und wie viel das gute Stück kostet.

Obwohl der zurückhaltende "Quiet Luxury"-Trend ("stiller Luxus") in den sozialen Medien aktuell DER Modetrend der Stunde ist, gilt für Stars immer noch: desto lauter, auffälliger und teurer, desto besser. Denn Promis wollen nun mal nicht wie reguläre Menschen mit normalen Jobs aussehen, sondern aus der Menge hervorstechen - und das gelingt ihnen mit Statement-Pieces um Hammer-Preisen, die sich "Normalsterbliche" eben einfach nicht leisten können.

Star-Favorit: Die teuerste Tasche der Welt

Diesem Prinzip folgen natürlich auch Stars wie Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Kylie Jenner und Victoria Beckham. Was haben all diese Stars gemeinsam? Ruhm, Reichtum, und den gleichen Geschmack für sündteure Taschen in ihrem Kleiderschrank. Es handelt sich um die Himalaya-Birkin-Bag von Hermès - das mit Abstand teuerste und begehrteste Modell der Luxusmarke.

2017 setzte das renommierte Auktionshaus Christie's einen neuen Rekord auf, und verkaufte ein Modell der Tasche um satte 388,700 US-Dollar bei einer ihrer Auktionen in Hong Kong.

Handbemalt und aus Krokodilleder gefertigt, wird die Himalaya-Birkin-Bag je nach Größe inzwischen um 100.000 bis 500.000 US-Dollar verkauft. Erschwinglich ist das Accessoires also keinesfalls.

© Getty Images Auch Jennifer Lopez trägt immer wieder ein kleines Modell der begehrten Tasche. ×

Hat man das nötige Kleingeld, ist die Handtasche allerdings trotzdem schwierig zu bekommen. Jahrelange Wartelisten machen es selbst Hermes-Stammkunden fast unmöglich die Tasche zu ergattern. Schafft man es, gilt die Birkin-Bag allerdings als Nonplusultra in Sachen Statussignalisierung. Denn wer bereit ist, fast eine halbe Million für eine Handtasche auszugeben, gehört zum exklusivsten Luxus-Club der Welt.