× Modemarke entwirft Pommes-Stanitzel für über 1000 Euro

Das italienische Modehaus Bottega Veneta bietet nicht mehr nur Kleidung, Schuhe und Accessoires an, sondern neuerdings auch einen Pommes-Behälter aus edlem Kalbsleder.

Wer sich traut (und das nötige Kleingeld hat), kann seine Pommes jetzt aus ledernen Tüten von Bottega Veneta essen - für 1100 Euro. Für seine erste Herbst-Winter-2023-Kollektion erntete Matthieu Blazy, der neue Kreativdirektor von Bottega Veneta, besonders positive Kritiken: Lange sei Luxusmode nicht mehr so alltagstauglich gewesen, hieß es. Na ja: Nun sind die ersten Teile der Kollektion verfügbar...

Pommes - but make it fashion!

Als besonders kreatives Highlight-Piece dient eine in charakteristischer Intrecciato-Technik geflochtene Pommestüte aus Kalbsleder - natürlich in der Trendfarbe des Sommers: Beige. Theoretisch könnte man darin sein Mittagessen transportieren. Ob das edle Accessoire Fettflecken verträgt, ist allerdings unwahrscheinlich. Wem das bei einem Preis von 1100 Euro zu heikel ist, verzichtet lieber auf heiß und fettig. Das Luxus-Stanitzel kostet nämlich so viel wie eine kleine Handtasche der Marke. Oder so viel wie 300 Portionen Pommes.

© Bottega Veneta ×

Social Media Hype

Bei dem Instagram-tauglichen Objekt gilt es zu vermuten, dass die Idee eher für virale Marketing-Zwecke, an statt eigentlichem Verkauf geplant ist. Seit Jahren lässt sich eine "Instagrammisierung" der Modekollektionen beobachten: Die Modeunternehmen ringen um Sichtbarkeit in den Social-Media-Kanälen. Mit dem neuesten Pommes-Behälter ist Bottega Veneta natürlich ganz vorne mit dabei.