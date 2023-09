Leni Klum zieht im Korsagenkleid alle Blicke auf sich

Bei der Paris Fashion Week sorgt Leni Klum mit ihrem sexy Look für Aufsehen.

Designer weltweit reißen sich förmlich um Heidi Klums Tochter. Auch die französische Luxus-Brand Dior kann nicht genug von dem Nachwuchsmodel kriegen. Als Markenbotschafterin für Dior Beauty folgt die 19-Jährige nun der Einladung des Modeunternehmens zur großen Fashion-Party nach Paris.

Leni Klum im Korsagenkleid

Nachdem Leni Klum erst vor Kurzem auf der New York Fashion Week in einem roten Trenchcoat für Furore sorgte, gelingt ihr das nun auch im sexy Korsagen-Look. Für den besonderen Anlass wählte das Model eine trägerlose Dior-Abendrobe im Korsagen-Stil, die ihre Figur perfekt in Szene setzte. Mit schwarzen Accessoires rundete sie ihren Look gekonnt ab.

Bevor sich das Model jedoch unter die Partygäste mischte, musste sie sich auf dem Weg dorthin noch zurechtmachen. Damit Leni Klum überhaupt in die hautenge Robe schlüpfen konnte, musste ihre Entourage mithelfen. Im Auto zog ihr Stylist die Schnüre der Korsage fest. Die Chance nutzte die Beauty für einen Instagram-Schnappschuss.

Trendsetter

Ganz nebenbei präsentiert sie uns auch einen neuen Make-up-Trend. Auffällig ist ihr spezieller Eyeliner. Das Besondere: Dabei handelt es sich nicht nur um den klassischen Eyeliner mit schwarzer Linie und Wings, sondern um eine optische Verlängerung mit einem roten Lidschatten. Ihr Make-up-Look wird sich also in Windeseile als neuer Trend etablieren. Auch ihre Fans zeigen sich bereits begeistert. Unter ihrem Bild sind Kommentare wie "Du bist perfekt" zu lesen.