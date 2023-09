× So verführerisch stylt Leni Klum die neue Trendfarbe

Bei der New York Fashion Week zieht das Newcomer-Model in einem roten Ledermantel alle Blicke auf sich.

Barbie-Pink wird in den kommenden Monaten abgelöst - die neue Trendfarbe lautet nämlich Rot! Kaum ein anderer Farbton ist momentan so omnipräsent. Dass die Powerfarbe diese Saison nicht in unseren Kleiderschränken fehlen darf, weiß auch Leni Klum und zeigt sich bei der New York Fashion Week in einem heißen roten Outfit.

Leni Klum zieht im roten Look alle Blicke auf sich

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie auch ihre Mutter Heidi, setzt Leni Klum gerne ein Statement mit ihren Looks. Bei der Alice + Olivia Modenschau in New York war Lenis Outfit ein wahrer Hingucker. Das Model trug einen roten Ledermantel mit tiefem Ausschnitt und roten Overknee-Stiefeln. Darunter lediglich eine schwarze Unterhose. Der Look ist gewagt, und zugleich sinnlich und ausdrucksstark.

Red Dress Effekt

Doch Leni ist diesen Herbst nicht allein. Der "Red Dress" Effekt bewies bereits in zahlreichen Studien, dass Frauen in roter Kleidung als verführerischer wahrgenommen werden, als in anderen Farben. Der Look des Models beweist hingegen, dass man mit Rot nicht nur einen verführerischen, sondern auch einen selbstbewussten Eindruck hinterlassen kann - auch den Effekt belegen übrigens wissenschaftliche Studien.

© Getty Images ×

So stylt man Rot à la Leni Klum diesen Herbst

Die Trendfarbe kann diesen Herbst auf zahlreiche Arten gestylt werden. In Kombination mit rustikalen Materialien wie Leder, wie von Leni Klum vorgezeigt, wirkt Rot selbstsicher und dominant. Trägt man die Farbe als Akzent zu zarten Farben und Materialien, kann sie verspielt und romantisch wirken. Kombiniert man Rot hingegen mit einer weiteren Powerfarbe wie Pink, setzt man ein stylisches Statement. Wir sind jedenfalls Feuer und Flamme für die neue Trendfarbe - und Leni Klums Look.