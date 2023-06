× Leni Klum: Mega-Dekolleté sorgt bei GNTM-Finale für Wirbel

Donnerstagabend unterstütze Leni Klum Mama Heidi bei der großen Frage des Finales: "Wer wird Germany's Next Topmodel?" Doch das gewagte Outfit des Nachwuchs-Models sorgte für Aufregung.

Die Tochter von Heidi Klum bekam schon ganz zu Beginn der Show ihren großen Auftritt. "Weil ich ja mittlerweile schon ein halbes Jahrhundert alt bin, lass ich das Opening die Jugend übernehmen", sagte Heidi mitten in der Eröffnungsperformance. In einem hautengen gelben Minikleid von Jean Paul Gaultier eröffnete Leni Klum samt den fünf Finalistinnen das "GNTM"-Finale mit einer Tanzeinlage. Und danach, saß Leni tatsächlich neben ihrer Mutter auf dem Sofa und durfte ihre Meinung über die Finalistinnen Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien geben.

Outfit-Wechsel sorgt für Shit-Storm

Natürlich gab es bei so einer großen Show auch für Leni einen Outfitwechsel. Ihr zweites Outfit, ein Hosenanzug aus schwarzem Samt stellte vor allem ein Detail in den Mittelpunkt: den tiefen Ausschnitt. Der sexy Look sorgte besonders auf Twitter für einen Shit-Storm und fiese Kommentare.

© Instagram / leclery ×

Ein Twitter-User vermutete, dass Leni sich "zu viele Tipps bei ihrer berühmten Mutter geholt haben könnte". Eine andere merkte an: "Ich wünschte, ich hätte nur halb so viel Vertrauen in mich, wie Leni in die Träger ihres Kleides." Andere machten sich eher Sorgen, weil das Teil nicht nur extrem tief ausgeschnitten war, sondern auch sehr körperbetont. "Bekommt Leni überhaupt noch Luft in dem Oberteil?", hieß es in einem Kommentar.

© Instagram ×

Wird Leni die neue Heidi?

Zu tiefer Ausschnitt oder nicht, Leni machte in ihrem Outfit jedenfalls eine gute Figur. Im Vorfeld hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass Leni ihre Mutter als Moderatorin der Show beerben könnte. Ob die Gerüchte stimmen oder nicht - modisch tritt Leni auf jeden Fall in die Fußstapfen ihrer Mutter.

Am Ende setzte sich das Plus-Size-Model Vivien gegen ihre Konkurrentinnen durch. Sie ziert das Cover von "Harper's Bazar" und konnte ihr Glück zum Schluss gar nicht fassen. Ob sie im nächsten Jahr im Publikum sitzen und vielleicht Leni Klum beim moderieren zuschauen wird, wird sich noch zeigen.