× Königin Letizias Winter-Look sorgt für Wirbel

Für Königin Letizia ist die Winterpause nun endgültig zu Ende. Beim Treffen mit dem Verein zur Prävention, Wiedereingliederung und Betreuung von prostituierten Frauen zeigt sich der Royal in einem neuen Winter-Look, mit einer etwas fragwürdigen Schuhwahl...

Königin Letizia beeindruckt bei öffentlichen Auftritten stets mit ihren eleganten Looks. Ob untertags im schicken Blazer oder abends in einer Glamour-Robe, der Royal-Star ist immer top gestylt. Bei ihrem Besuch in der Zentrale des Vereins für Prävention, Wiedereingliederung und Pflege prostituierter Frauen präsentiert sich Königin Letizia in einem sportlich-eleganten Look. Doch ihr Outfit sorgt für Wirbel.

Königin Letizia trägt Ballerinas bei Minusgraden

Die Spanierin ist einem neuen Schuhtrend verfallen: Ballerinas. Bereits im letzten Jahr war kein vorbeikommen am Ballettcore-Hype. Doch, dass Royals ihre High Heels für flache Schuhe austauschen, ist selten.

© Getty Images ×

Nicht nur, verzichtet die Königin auf hohes Schuhwerk, sondern trägt ihre Ballerinas auch ohne Strumpfhose. Für Royals ein absolutes No-Go, denn auf Strümpfe gilt es in königlichen Kreisen niemals zu verzichten. Und das bei frostigen Temperaturen im Winter. Brrr!

© Getty Images ×

Die Details des Schuhs sind allerdings besonders schön. Die schwarzen Lackleder-Ballerinas mit kleinem Absatz und Riemen von Adeba kosten ungefähr 185 Euro, sind also auch durchaus für Nicht-Royals leistbar. Sie haben Vintage-Charme und wirken edel.

© Getty Images ×

Die Schuhwahl mag in Royal-Kreisen vielleicht für Diskussion sorgen, doch sie sind elegant und bequem zugleich. Unser einziger Kritikpunkt: Vielleicht wären sie im Frühling etwas passender - ohne Strümpfe scheinen sie im Jänner dann doch etwas Fehl am Platz...