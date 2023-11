× Die skurrilsten Fashion-Sünden der Royals

Adelstitel, Diadem und ein beachtliches Vermögen bewahren auch die Royals nicht vor modischen Fehlgriffen.

Die Royals sind elegant, stilsicher und unterliegen einem strengen Dresscode. Doch auch beim europäischen Hochadel geht mal modisch etwas schief.

Meghan, Herzogin von Sussex

© Getty Images ×

Herzogin Megan wollte sich nicht in ein royales Korsett zwängen lassen. Bevor die Sussexes im Jahr 2020 verkündeten, von ihren Ämtern als hochrangige und arbeitende Mitglieder der Royal Family zurückzutreten, verstieß sie gleich mehrfach gegen das royale Protokoll. Eine Regel auf die Meghan immer wieder verzichtete: Das Tragen von Strumpfhosen. Wenn die Beine der Herzogin nackt waren, war der Aufschrei groß. Immerhin ist es höchst ungewöhnlich für ein weibliches Mitglied der Königsfamilie ohne Strumpfhose zu Kleid oder Rock aufzutreten. Genau das tat die ehemalige Schauspielerin jedoch bei vielen öffentlichen Auftritten, auch bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung.

Königin Silvia von Schweden

© Getty Images ×

Den Royals sind elegante und dezente Looks vorgeschrieben. Die Outfits dürfen zwar gerne modisch sein, doch nie zu auffällig - das gilt auch für die Schuhwahl. Klassische Pumps in Nude oder Schwarz sind hier die beste Wahl.Bei der Wiedereröffnung des Nationalmuseums in Stockholm zeigte sich die Königin von Stockholm in einem eleganten Ensemble in Creme- und Beigetönen. Einzig und allein Silvias Schuhe sprengen ein wenig den Rahmen. Leo-Wedges mit Klettverschluss? Was hat sich Königin Silvia bei dieser Schuhwahl bloß gedacht?

Königin Margrethe von Dänemark

© Getty Images ×

Bunt und schrill ist nicht Teil des royalen Dresscodes. Auch auffällige Muster werden nicht gern gesehen. Doch Königin Margrethe pfeift auf die biederen Looks und zeigt sich oft in extravaganten Outfits. Die dänische Royal ist für ihre modischen Hingucker bekannt. Ein Kleidungsstück liebt sie ganz besonders: Ihren kunterbunten und verrückten Regenmantel. Der passende Hut darf nicht fehlen!

Kate, Prinzessin von Wales

© Getty Images ×

Prinzessin Kate ist eine Style-Königin. Die Ehefrau von Prinz William hat ein Händchen für Mode und sorgt mit ihren Looks immer wieder für Wow-Auftritte. Dabei greift sie immer wieder zu Kleidungsstücken die sich bereits in ihrem Kleiderschrank befinden und trägt ihre Pieces gerne mehrmals. So wie auch ihre violette "Pussy Bow Blouse" von Gucci. Die Farbe steht der Prinzessin hervorragend, wäre da nicht immer wieder dieses eine störende Detail: Kate trägt die Bluse jedes Mal falsch rum. So schummelt sich immer wieder die Knopfleiste ihrer Bluse ins Bild. Eigentlich nicht der Rede wert. Wenn, ja wenn die Knöpfe nicht eigentlich nach hinten gehören würden.

Königin Letizia von Spanien

© Getty Images ×

Sichtbare Unterwäsche ist für Royals ein absolutes No-Go. Auf dem Red Carpet gewährt Königin Letizia jedoch ungeplant tiefe Einblicke. Ein transparentes Oberteil und ein farblich nicht abgestimmter BH sind für einen Auftritt im Blitzlichgewitter selten eine gute Idee. Dieser modische Fehltritt hätte Königin Letizia eigentlich ganz leicht vermeiden können. Beispielsweise mit einem schwarzen BH, einem Top oder einem blickdichten Oberteil.