Königin Letizia: Im stilvollen Flieder-Look kontert sie Affärengerüchten

Königin Letizia ist im Flieder-Fieber! Und lächelt mit ihrem frischen Sommerlook die angespannte Stimmung zwischen ihr und König Felipe weg.

Die Affärengerüchte um das spanische Königspaar Letizia Ortiz und Felipe halten sich seit Wochen hartnäckig. Letizias stilvolle Auftritte werden momentan in den Medien von Fremdgeh-Spekulationen überschattet. Bei ihrem neuesten Auftritt am Dienstagabend sagt die Style-Queen nun jedoch dem Gerede den Kampf an - und das mit einer spannenden Farbwahl.

Letizia macht Flieder zur Sommerfarbe 2024

Bei öffentlichen Auftritten begeistert die spanische Königin Leitizia immer wieder mit ihren stilvollen Outfits. Am 11. Juni war die spanische Monarchin Ehrengast bei der Bekanntgabe der Sozialprojekte der spanischen Bank Santander in Madrid. Dabei lauschte Letizia nicht nur den Vorstellungen der Projekte, sondern gab auch selbst eine Rede auf der Bühne. Doch nicht nur mit ihren Worten begeisterte die ehemalige Journalistin, sondern auch mit ihrem modischen Gespür.

Sportlich-elegant: In Madrid setzt Letizia auf einen Anzug in Flieder mit Sneaker © Getty Images ×

Für den Anlass setzte Letizia auf die Trendfarbe des Sommers: Flieder. Bei ihrem Look wählte die 51-Jährige einen Oversize-Blazer mit einer passenden Hose. Um den sportlich-eleganten-Look abzurunden, wählte sie, wie schon bei ihren letzten Auftritten, aufgrund einer Fußverletzung, weiße Sneaker. Das Outfit perfektionierte die zweifache Mutter mit dezenten Goldohrringen und natürlichem Make-up.

So viel kostet Letizias Flieder-Outfit

Der Hosenanzug der spanischen Marke Bleis Madrid ist für rund 680 Euro erhältlich. Dabei kostet der Blazer 425 Euro und die Hose 255 Euro. Die sportlichen Turnschuhe von VivoBarefoot schlagen mit 175 Euro zu Buche. Es ist nicht bekannt, ob die spanische Königin den regulären Preis bezahlt hat. Doch eines ist sicher: Der Look steht ihr hervorragend und versprüht jede Menge Sommer-Vibes.

Auf der Bühne lächelte Letizia die Gerüchte weg © Getty Images ×

Sichtlich erfreut von dem Anlass strahlte Letizia ins Publikum. Inmitten der royalen Schmutzkampagne ein besonderes Statement.