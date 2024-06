× Must-have: Auf diesen Schuhtrend schwören Letizia, Kate und Co.

Schaut man einmal genauer auf die Schuhe von Königin Letizia, Königin Mary und Kate, fällt eine Gemeinsamkeit auf: Die royalen Ladies setzen alle auf den gleichen Schuh, der elegant und bequem zugleich ist.

Kate, Letizia und Co. gelten seit Jahren als echte Fashion-Ikonen und zeigen sich stets top gestylt bei öffentlichen Auftritten. Vorbei sind die Zeiten der strengen Mode-Etiketten. Stattdessen werden auch bei den adeligen Ladies gerne neue Trends gewählt und royal interpretiert. So lohnt sich auch ein Blick auf die Royals, wenn es um Schuhtrends geht. Was die perfekte Wahl für den Sommer betrifft, sind die sich nämlich einig. Besonders eine Schuhwahl ist bei den Frauen aus den europäischen Königshäusern sehr beliebt.

Diesen sommerlichen Schuhtrend lieben die Royals

Bei öffentlichen Auftritten wählen die meisten Royals stets elegante Pumps oder klassische Stiefel. Doch es muss nicht immer hoch sein, denn am liebsten tragen Kate und Co. bequeme weiße Tennisschuhe.

Dass es Königin Letizia lieber komfortabel mag, ist schon bekannt. Immer wieder verzichtet die spanische Königin auf hohe Hacken und wählt stattdessen flache Schuhe, die sie über viele Stunden ohne Schmerzen tragen kann. Besonders weiße Sneaker haben es der zweifachen Mutter angetan. Zu ihren stilbewussten Anzügen kombiniert Letizia gerne die weißen Turnschuhe. Auch für ihre zwei Töchter scheint die 51-Jährige ein echtes Fashion-Vorbild zu sein, denn sie setzen ebenfalls auf die elegante, sportliche Kombination.

Königin Mary brachte den Glamour nach Dänemark und wurde zu einer herausragenden Stilikone des dänischen Hofes. Kein Wunder, denn die Frau von König Frederik beweist immer wieder, dass sie mit dem Trend geht. So sieht man auch Mary immer wieder mal in den sportlichen Schuhen, die ihr elegantes Outfit perfekt abrunden.

Auch Kate ist großer Fan des bequemen Schuhtrends, den sie ganz casual aber dennoch stilvoll kombiniert. Vor allem bei sportlichen Events rundet die Prinzessin von Wales ihre Looks mit den weißen Schuhen ab. Diese sind ein absolutes Must-have für den Sommer, denn die Sneaker wirken lässig und können problemlos mit einer Vielzahl von Kleidungsstücken wie Kleidern oder einer Stoffhose kombiniert werden.