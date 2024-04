× Auf diese Trendfarbe setzen die Royals im Frühling

Die Royal-Damen zeigen diesen Frühling Mut zur Farbe und setzen auf Statement-Looks in Pink.

Máxima, Letizia, Victoria, Sofia und Amalia zeigen uns bei ihren jüngsten Auftritten, wie vielfältig wir die Trendfarbe diesen Frühling stylen können. Von Powersuit bis Schmuckstück, wir holen uns die besten Styling-Tipps von den Royals in Rosa.

Königin Máxima und Königin Letizia

Beim Staatsbesuch in den Niederlanden beweisen die beiden Königinnen Mut zur Farbe, und präsentieren sich farblich abgestimmt in der Trendfarbe des Frühlings. Während Letizia sich für einen modernen Statement-Look entscheidet, wählt Máxima einen nicht ganz so auffälligen Farbton.

Die spanische Königin schlüpft für den Staatsbesuch in ein rotes Kleid, dass sie mit einem pinken Übergangsmantel und farblich-passenden Schuhen kombiniert. Auch ihre Handtasche mit Henkel wählt sie in Knallpink. Styling-Queen Máxima zeigt sich hingegen in einem edlen Ensemble in Puderrosa. Zu dem Mantel aus Tweed mit Taillengürtel kombiniert die Königin einen XXL-Haarreif in Tweed und eine pastellpinke Clutch mit Strasssteinen.

Prinzessin Victoria

Die schwedische Prinzessin liebt es mit ihren bunten Looks aufzufallen. Auch ihr neuester Barbie-Look ist ganz nach ihrem Geschmack. Bei der Ankunft zum Wirtschaftsseminar im Hotel At Six ist Victoria kaum zu übersehen. Das elegante Blazer und Hosen-Ensemble kombiniert sie mit einem schicken weißen Hemd. Für die Accessoires setzt die Prinzessin auf Klassiker in schwarz.

Prinzessin Sofia

Bei dem Besuch des Neuropsychiatric Disabilities Forum trotzt Prinzessin Sofia in knalligem Pink dem schlechten April-Wetter. Die schwedische Royal leuchtet in einer Seiden-Bluse in Fuchsia. Diese trägt sie eingesteckt in eine dunkelblaue Anzugshose mit einer schwarzen Tasche. Mit dem Outfit sorgt Sofia für einen Wow-Auftritt.

Prinzessin Amalia

Auch Kronprinzessin Catharina-Amalia liebt die Trendfarbe Pink, stylt sie jedoch etwas anders als ihre Royal-Kolleginnen. Für das Staatsbankett in den Niederlanden wählt Amalia die Farbe für ihren Schmuck. Das beeindruckende Diadem, das die Prinzessin für den Staatsbesuch von König Felipe und Königin Letizia von Spanien wählte, begeistert mit pinken Diamanten. An ihrem Hals trägt sie das passende Collier, und an ihrem Arm das passende Armband, die beide mit den gleichen Diamanten verziert sind.