× Mit diesen Stars feierte Kim Kardashian ihren Geburtstag

Kim Kardashian feiert vergangenes Wochenende ihren 43. Geburtstag. Bei ihrer Party dürfen die großen Stars natürlich nicht fehlen.

Mit ihrer Familie und ihren Freund:innen feiert Kim Kardashian ihren 43. Geburtstag in Beverly Hills. In einem Wow-Look ist Kardashian zwar der Star des Abends, doch die Gästeliste ihrer Party ähnelt dem Roten Teppich der Met Gala.

Kim Kardashian in der Trendfarbe rot

Das Geburtstagskind erscheint in der Trendfarbe der Saison: Feuerrot. In einem hautengen Kleid mit Cut-outs, Raffungen und vielen Schleifen von Balenciaga zieht der Reality-TV-Star alle Blicke auf sich. Darin ist sie selbst definitiv das schönste Geschenk! Den Look rundet sie mit einer schwarzen Sonnenbrille und einer schwarzen Minibag ab.

© Getty Images ×

Partytaugliche Star-Looks

Aber auch ihre Gäste erscheinen in Wow-Looks. Schwester Kendall Jenner trägt eine Glitzerrobe mit Leoparden-Muster. Für Kim wirft sich Kylie in einen Leder-Look. Reißverschlüsse im Brust- und Hüftbereich wirken edgy. Khloé Kardashian und Ivanka Trump wählen Glamour-Looks in Weiß - Khloé in einem weißen Minikleid und Ivanka in einem Glitzer-Ensemble. Hailey Bieber wählt einen eleganten Look mit brauen Minirock und Wildledermantel. Auch Jeff Bezos' bessere Hälfte Lauren Sanchez feiert mit Kim - in einem schwarzen Latex-Look.

Kourtney Kardashian feiert nicht mit

Nur Schwester Kourtney Kardashian fehlt. Die Hochschwangere muss derzeit Bettruhe halten. Kim Kardashian schrieb auf ihrem Instagram zu einer Reihe von Party-Schnappschüssen: "Kourt, ich spring nächste Woche mit dir ins Bett für unser Bettruhe-Picknick." Kourtney Kardashian erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Travis Barker. Der errechnete Entbindungstermin ist noch nicht bekannt, jedoch kann es nicht mehr lange dauern.