× Kendall Jenner und ihr nackter Po zieren neue Jacquemus-Kampagne

Bald ist Weihnachten! Das wissen auch Kendall Jenner und das Modelabel Jacquemus und präsentierten direkt ihre Weihnachtskollektion. Und Lichterketten und Lametta hängen dabei nicht nur am Baum...

Lichterketten am Po statt am Baum – mit diesem Instagram-Post kündigte das Modelabel Jacquemus seine Weihnachtskampagne an. Der Ankündigungspost zum Launch der Weihnachtskollektion verlinkte niemand geringeren als Topmodel Kendall Jenner – auf einem Bild ihres von Lichterketten umwickelten und von Kondenswasser tropfenden Hinterns.

Jacquemus-Weihnachts-Kampagne

Um den offiziellen Launch der Winter-Kollektion zu feiern, folgten freilich auch weitere Kampagnenbilder mit Kendall Jenner – die uns alle direkt in Weihnachtsstimmung versetzen!

© Photography by Drew Vickers, Styling by Malina Joseph Gilchrist ×

Auf den Bildern sehen wir das Topmodel in den Teilen der neuen “Guirlande”-Kollektion des französischen Modehauses, mit typischen “Winter-Gadgets” als Accessoires: Lichterketten, Schlittschuhe, Ski, Weihnachtsmütze & Co. Und natürlich sehen wir, das hatte der Po-Post ja bereits angekündigt, auch ganz viel nackte Haut. Wenn es nach Kendall Jenner geht, wird Weihnachten dieses Jahr also ganz schön sexy.

© Photography by Drew Vickers, Styling by Malina Joseph Gilchrist ×

Was für ein Glück, dass es in Jenners Heimat Los Angeles nicht sehr oft schneit. Mit etwas Layering sind die Looks jedoch bestimmt auch Minusgrad-tauglich - stylisch sind sie jedenfalls!