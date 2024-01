× Kim Kardashian verdeckt im Naked-Dress nur das Nötigste

Wo der Kardashian-Jenner-Clan auftritt, ist das Blitzgewitter nicht weit. Bei der Paris Fashion Week setzten sich Kim Kardashian, Kylie Jenner und Mama Kris Jenner gekonnt in Szene.

Der Kardashian-Jenner-Clan lässt sich derzeit auf der Fashion Week in Paris nicht nur modisch inspirieren. Kim Kardashian, Kylie Jenner und Kris Jenner sorgten in der französischen Hauptstadt auch selbst mit ihren Looks für Furore. Die drei Reality-Stars besuchten am Donnerstagabend gemeinsam die Maison-Margiela-Modenschau. Besonders Kim sorgte mit ihrem Outfit für Aufsehen.

Kim Kardashian im hautengen Naked-Dress

Als Front Row-Gast setzte Kim Kardashian auf ein hautenges, schwarzes Kleid. Die Silhouette betonte ihre berühmte Sanduhrfigur perfekt. Die Bodenlange Trägerrobe war überall mit kleinen Cut-outs versehen und ließ ganz schön tief blicken. Nur das Nötigste wurde mit schwarzem Stoff bedeckt.

Eine XXL-Halskette in Gold und Silber war ein weiterer Blickfang. Dazu kombinierte sie schwarze Boots und glatte Haare.

Kylie Jenner im Pailletten-Traum

Nachdem Kylie Jenner bei der Valentino-Show mit Töchterchen Stormi alle Blicke auf sich zog, erschien sie zu der Maison Margiela-Modenschau ebenfalls in einem figurbetonten Look. Sie zeigte sich in einem grauen, kurzärmligen Metallic-Paillettenkleid, das im Licht wie Schuppen schimmerte. Dazu kombinierte sie gekonnt weiße Pumps und trug ihre Haare im Wet-Look.

Kris Jenner im klassisch-eleganten Look

Mama Kris erschien mit Sonnenbrille, einem überdimensionalen schwarzen Mantel mit Puffärmeln sowie weißer Bluse und dunkler Hose. Sie rundete ihr Outfit mit schwarzen Lederhandschuhen ab.

Promis in Paris

Neben den drei Stars zeigten sich bei der Maison-Margiela-Show am Donnerstag auch weitere Promis. Auch US-Schauspielerin Bella Thorne und Sängerin Noah Cyrus waren vor Ort.