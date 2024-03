× Kim Kardashian: Outfit-Fail bei Paris Fashion Week?

Kim Kardashian führt seit Jahren eine enge Beziehung mit dem Modehaus Balenciaga. Für die Fashion Show des Luxuslabels reiste der Realitystar natürlich nach Paris und nahm in der Front Row Platz. Doch ihr Outfit sorgte schon vor der Show für Aufreger.

Obwohl Kim Kardashian kein einziges Schmuckstück trug, lenkte ein auffälliges Accessoire die Aufmerksamkeit von ihrem Look ab: ein großes Balenciaga-Etikett, das über ihren Rücken baumelte. Für viele eine Horrorvorstellung: Man erscheint in seinem brandneuen Kleid, an dem noch das Preisschild dranhängt. Oder war es bei Kim etwa Absicht?

Kim Kardashian mit Preisschild bei Paris Fashion Week

© Getty Images ×

Der US-Star erschien zur Modenschau der Herbst/Winterkollektion von Balenciaga in einem schwarzen figurbetonten Spitzenkleid mit tiefem Rückenausschnitt und weit ausgestellten Ärmeln. Ein Detail fällt dabei besonders auf: An ihrer halbtransparenten Robe hing noch das Preisschild dran. Was für viele ein absolutes No-Go ist, bedeutete für Kim ein gezielter Fashion-Stunt, denn die 43-Jährige ließ absichtlich das Preisschild dran.

Preisschilder als Teil der neuen Balenciaga-Kollektion

Bei der neuen Herbstkollektion von Balenciaga hingen an allen möglichen Stücken große weiße Preisschilder, darunter Röcke, Handtaschen und Co. Kardashians Look war also nur eine Repräsentation der neuen Kollektion des Creative Directors Demna. Dieser ist bekannt für seine frechen und ironischen Ansätze.

Balenciaga Herbst/Winter 2024 1/5

2/5

3/5

4/5

5/5 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Warum er sich dazu entschieden hat, die Preisschilder dranzulassen? Vielleicht war es ein Kommentar zu den in die Höhe schießenden Preisen der Luxusmode oder Demna gefiel einfach nur der Look und wusste, dass er die Leute zum Reden bringen würde. Was auch immer der Fall sein mag, Kim Kardashian war auf jeden Fall der beste Gast, um das zu erreichen.