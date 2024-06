× Kendall Jenner läutet mit erschwinglichem Bikini den Sommer ein

Was Kendall Jenner trägt, wird zum absoluten Modetrend. Umso schöner, dass auch wir uns ihr Sommer-must-have leisten können!

Auch wenn die sommerlichen Temperaturen momentan eine kurze Pause einlegen, steht der langersehnte Sommerurlaub schon bald vor der Tür. Damit ist natürlich auch die Saison stylischer Bademode eröffnet. Passend dazu zeigt sich Topmodel Kendall Jenner nun als neues Werbegesicht der aktuellen "Calzedonia"-Bikini-Kollektion, und liefert uns reichlich Inspiration für heiße Strand-Looks.

Kendall Jenner zeigt sich im knappen Glitzerbikini

Kendall Jenner weiß ganz genau, wie man einen Bikini zum Besten gibt. Im burgunderfarbenen Glitzerbikini setzt Kendall ihren schlanken Körper gekonnt in Szene. Nicht nur ihre schier endlos langen Beine, sondern auch ihr Waschbrettbauch kommen dabei bestens zur Geltung.

© Calzedonia / PR ×

Der satinierte Look und die Glitzer-Applikationen verpassen dem stylischen Zweiteiler einen eleganten Touch und lassen ihn deutlich teurer aussehen, als er tatsächlich ist. Der Bikini ist in der neuesten Kollektion der Bademoden-Brand Calzedonia erhältlich, und kostet nur rund 110,98 Euro!

© Calzedonia / PR ×

Wer eine klassische Nuance bevorzugt, der greift zu einem Modell in schlichtem Beige. Eine stilvolle Sonnenbrille, stylische Bluse und luftige Sandalen runden den Sommerlook ab, um die sonnigen Tage am Strand oder am Pool perfekt zu genießen.