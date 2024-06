× Ganz ohne Diät: So hält Heidi Klum auch mit 51 ihren Model-Body

Erst vor ein paar Tagen feierte Heidi Klum ihren 51. Geburtstag. Doch das Model und die Mutter von vier Kindern ist noch immer topfit und hat einen echten Traumkörper – und das ganz ohne strikte Diäten und Hungerkuren.

Heidi Klum hat definitiv eine echte Traumfigur. Dessen ist sich die Vierfach-Mama auch bewusst und präsentiert oft und gerne ihren heißen Kurven im Netz. Sie scheut auch nicht davor Oben-Ohne-Fotos und aufreizende Schnappschüsse zu teilen. Zurecht, denn sie hat absolut keinen Grund ihren durchtrainierten Körper zu verstecken. Wer jetzt denkt, dass sich Heidi für ihre Modelmaße an strikte Diäten hält und jeden Tag ins Fitnessstudio rennt, liegt falsch. Jetzt verriet sie ihren ultimativen Geheimtipp für einen gesunden und sexy Körper.

Ganz unkompliziert: So ernährt sich Heidi Klum

© Getty Images ×

Heidis Ernährungsplan ist, entgegen allen Erwartungen, sehr unkompliziert und einfach umzusetzen. Gegenüber "Entertainment Tonight" gab die GNTM-Jurorin preis, dass sie jeden Tag mit einem Smoothie beginnt und dann über den Tag verteilt drei Hauptmahlzeiten isst. Die letzte Portion nimmt sie immer um 18 Uhr zusammen mit ihren Kindern ein. Dann folgt eine längere Essenspause, um am nächsten Tag erholt und ausgeschlafen aufzuwachen. Je mehr Zeit zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafengehen bleibt, desto besser kann das Essen auch verdaut werden.

Heidi Klum schwört auf Intervallfasten

© Getty Images ×

Intervallfasten ist Heidis ultimativer Tipp, um in shape zu bleiben. Dabei schwört sie auf die 16:8-Methode, um ihr Gewicht auch mit 51 Jahren zu halten. 16 Stunden wird auf Speisen verzichtet anschließend darf 8 Stunden lang gegessen werden. Der zeitweise Verzicht auf die Nahrungsaufnahme soll einen positiven Einfluss auf das Gewicht haben und auch Krankheiten wie Diabetes vorbeugen.

Auch Fastfood ist erlaubt

Bei dem Supermodel steht natürlich eine gesunde Ernährung an erster Stelle. So bevorzugt es die Frau von Tom Kaulitz auch viel selbst zu kochen und sich ausgewogen zu ernähren. Obwohl sie sich locker die teuersten Restaurantbesuche leisten könnte, geht Heidi nur selten auswärts essen, da sie dann nicht weiß, welche Lebensmittel in den Mahlzeiten verarbeitet wurden und ob frische Zutaten enthalten sind. Doch ab und zu wird auch Heidi schwach und gönnt sich Fastfood und Süßigkeiten, denn die GNTM-Chefin hält nichts davon, sich alles eisern zu verbieten. Solange Pizza, Burger und Co. nicht zur Gewohnheit werden, ist es auch keine schwerwiegende Sünde.