× Großes Staraufgebot bei Dior Fashion-Show

Gestern präsentierte Dior seine Pre-Fall-Kollektion im Brooklyn Museum in New York. Das Luxuslabel begeisterte nicht nur mit aufregenden Looks auf dem Laufsteg, sondern auch mit einer starbesetzten Front Row.

Am Montag kam einmal wieder das Who's Who der Modebranche zusammen. Das französische Modelabel Dior präsentierte nämlich seine neueste Kollektion: Im Brooklyn-Museum in New York stellte die Luxusmarke seine Pre-Fall-Kollektion auf dem Laufsteg vor. Aber nicht nur zahlreiche Modejournalisten und Fashionistas besuchten das Event. Unter den geladenen Gästen tummelten sich auch einige weltberühmte Stars!

Kollektion im Marlene Dietrich Stil

Mit einem Mix aus strukturierten Anzügen und fließenden Kleidern orientierte sich Maria Grazia Chiuri deutlich an Marlene Dietrichs ikonischem Stil. Die gesamte Kollektion war eine Anspielung auf den androgynen Stil der Schauspielerin aus den 1940er Jahren und eine Hommage an die Städte Paris und New York.

Starbesetze Front Row bei Dior Show

Bei dem Anblick der Front Row dürfte einigen die Spucke wegbleiben, denn diese wimmelte nur so von A-Promis. Für den besonderen Anlass hüllte sich Anya Taylor Joy in ein schwarzes Seidenkleid von Dior, das an Marlene Dietrichs Stil erinnert und rundete den Look mit einem Gürtel und Handschuhen ab. Ebenfalls in der ersten Reihe nahm White Lotus Star Alexandra Daddario Platz, die die Show in einem Wollmantel und einem bedruckten Dior-Kleid besuchte. Ein weiteres bekanntes Gesicht bei der Fashion-Show von Dior: Schauspielerin Michelle Williams. Sie setze auf einen eleganten weißen Zweiteiler und kombinierte zu dem Look eine schwarze Handtasche.

Mutter-Tochter-Gespann

Die Show wurde kurzerhand zum Familientreffen. Schauspielerin Naomi Watts besuchte die Modenschau zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter Kai und Charlize Theron nahm ihre jüngste Tochter August zur Fashion Show mit. Die Schauspielerin und ihre siebenjährige Tochter waren passend in Dior gekleidet und genossen ihr Mutter-Tochter-Date sichtlich.