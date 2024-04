Kate Moss verpasst dieser Handtasche aus den 2000ern ein Trend Update

Die City Bag von Balenciaga war das Must-have der 2000er. Jetzt schleicht sie sich als neue Trend-Handtasche wieder zurück in unseren Kleiderschrank.

Sie war DIE Handtasche der 2000er. Stars wie Cameron Diaz, Sienna Miller, Nicole Richie, Lindsay Lohan und Paris Hilton sah man selten ohne ihre Balenciaga City Bag. Allen voran Kate Moss, die sie sogar mit auf den roten Teppich schleppte. Jetzt ist das Topmodel das Gesicht der neuen Le City Bag Kampagne von Balenciaga und ist bereit, den Hype um die Handtasche fortzusetzen, den sie schon damals auslöste.

Kate Moss ist das Gesicht der neuen Balenciaga-Kampagne

Kate Moss' Leidenschaft für großzügige Henkeltaschen aus luxuriösem Leder (am besten in Schwarz) begann in den frühen Nullerjahren. Obwohl die City Bag über die Jahre bei vielen ins letzte Eck des Kleiderschranks wanderte, blieb Kate Moss ihrer Lieblings-Balenciaga-Handtasche bis heute treu.

Kate Moss mit der Balenciaga City Bag, 2003 © Getty Images ×

Für die neue Kampagne von Balenciaga wurde das Topmodel in einem XXL-Fake-Fur-Mantel abgelichtet, während sie die Le City Bag aus der "Neo Classic Used"-Kollektion präsentiert. Im Rahmen dieser Kollektion interpretiert Balenciaga nun ikonische Designs wie die City Bag neu, indem es sie einem Alterungsprozess unterzieht. So möchte der Kreativdirektor Demna Gvasalia den eigentlichen Gebrauch und Zweck einer Handtasche verdeutlichen: Eine Handtasche sollte über Jahre hinweg getragen und geliebt werden und das Leder mit der Zeit Gebrauchsspuren zeigen.

Mit der neuen Trend-Handtasche von Balenciaga könnten wir uns also so fühlen, als hätten wir bereits vor 20 Jahren die gehypte City Bag gekauft und sie bis heute täglich getragen. Im Gegensatz zu den "Neo Classic"-Designs, die die ikonischen Handtaschen in neue Farben und Materialien hüllen, präsentieren sich die Handtaschen der "Neo Classic Used"-Linie genau so, wie der Name es suggeriert: gebraucht. Die üblichen Nieten sind nicht mehr makellos in Silber oder Gold, sondern verfärbt, das Leder ist stellenweise aufgeraut, und die Tassel und Riemen wirken abgenutzt.

Nun muss man es natürlich wollen, für ja doch einiges an Geld eine Handtasche zu kaufen, die optisch nicht nigelnagelneu aussieht. Doch die Botschaft dahinter ist äußerst zeitgemäß: Kleidung und Accessoires mit dem einen oder anderen Makel zu tragen, zu schätzen und zu pflegen, bis sie ihren Zweck erfüllt haben.