Viel nackte Haut und hochkarätige Stars bei Dolce & Gabbana Party

It's Partytime! Die italienische Luxusmarke Dolce & Gabbana feierte am Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen mit viel Glitzer, Glamour und Prominenz.

In Mailand gab es am Samstagabend etwas zu feiern und die starbesetzte Gästeliste war definitiv auf eine rauschende Fete eingestellt. Für das 40-jährige Jubiläum von Dolce & Gabbana luden die Star-Designer Domenico Dolce und Stefano Gabbana in die Mode-Metropole. Die Stars, Sternchen und Royals zeigten sich dafür von ihrer schönsten Seite: Von Naomi Campbell bis Demi Moore, funkelten sie was das Zeug hält.

Glitzer, Glamour und viel Prominenz

Wo eine große Mode-Party steigt, sind die Topmodels und Mode-Stars nicht weit.

Naomi Campbell sorgte im Nadelsteifen-Anzug mit Pünktchenbluse und Diamantschmuck für besondere Akzente. Rosie Huntington-Whiteley lieferte in einem transparenten schwarzen Kleid einen Wow-Moment. Für einen besonderen Hingucker sorgte die Strapse, die das Model durchblitzen ließ. Model Bianca Balti wählte für den Anlass ein weißes Blazerkleid. Während ihre Lippen in feurigem Rot geschminkt waren, durfte es beim Augen-Make-up dezenter zugehen.

Für atemberaubende Glitzer-Momente sorgten die Schauspielerinnen Helen Mirren und Demi Moore. Während sich Helen Mirren für ein schwarz-funkelndes Midikleid entschied, erschien Demi Moore in einem bodenlangen Meshkleid aus Strasssteinen, unter dem ihr schwarzer BH und das hohe Höschen elegant hervorblitzten.

Aber auch Lily James, Cher & Co. erschienen in einzigartigen Looks. Der Dresscode war offensichtlich schwarz-weiß. Klicken Sie sich durch die besten Outfits der Dolce & Gabbana Party: