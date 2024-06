Gewagter Look: Fürstin Charlène zeigt ungewöhnlich viel Haut

Wenn Fürstin Charlène auftaucht, ruhen alle Blicke nur auf ihr, denn modisch macht ihr keiner so schnell etwas vor. Jetzt zeigte sie sich in einem gewagten Jumpsuit und offenbarte dabei ungewöhnlich viel Haut.

In letzter Zeit scheint Fürstin Charlène eine Vorliebe für aufregende Jumpsuits entwickelt zu haben. Immer wieder schlüpft die 46-Jähre bei Veranstaltungen in das Fashion-Piece und sorgt für einige Hingucker. Auch bei ihrem jüngsten Auftritt setzte Charlène auf einen eleganten Jumpsuit und präsentierte sich ungewohnt freizügig.

Charlène: Glamour-Auftritt im Spitzen-Jumpsuit

Fürstin Charlène von Monaco ist derzeit viel unterwegs und besuchte einige Events. So nahm sie jetzt an einem Konzert zum Gedenken an den 130. Jahrestag der Gründungsrede der Olympischen Spiele der Neuzeit teil. Dieses Mal wurde sie allerdings nicht von ihrem Gatten Albert von Monaco begleitet. Aber auch ohne ihren Ehemann legte die zweifache Mutter einen atemberaubenden Auftritt hin. Bei ihrer Outfit-Wahl setzte die Fürstin auf Schwarz und Spitzenbesatz.



Der raffinierte Jumpsuit ihrer Lieblingsmarke Elie Saab zeichnete sich durch ein weite Schlaghose und eine betonte Taille aus. Doch es ist vor allem die extravagante Spitze, die den Look zu besonders macht. Das transparente Spitzenoberteil gewährte einen Blick auf die Schultern der Fürstin, die ihren Auftritt sichtlich zu genießen scheint. Den Look rundete Charlène mit schwarzen Pumps und einer passenden Clutch ab.

Charlènes Look zum Nachshoppen

Wer den schwarzen Spitzen-Jumpsuit nachkaufen will, sollte sich im offiziellen Shop von Elie Saab umschauen. Dort ist Charlènes Look sogar gerade reduziert. Allerdings müssen Sie trotzdem ein paar Scheine locker machen. Statt ehemals rund 3.400 Euro, kostet das edle Teil aktuell noch knapp über 1.700 Euro. Doch für Fans des Luxuslabels ist das die einmalige Chance für ein royales Schnäppchen.