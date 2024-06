Royal Ascot 2024: Die schönsten Sommer-Kleider der Gäste

Royal Ascot 2024: Die schönsten Looks

© Getty Images Bei der Eröffnung strahlt Königin Camilla in einem blauen Ensemble, das eine ihrer Lieblingsdesignerinnen Fiona Clare gefertigt hat. Dazu kombiniert die Britin einen farblich passenden Hut.

© Getty Images Die Schauspielerin erscheint in einem weißen Spitzenkleid. Bunte Blumenapplikationen verleihen dem Outfit eine sommerliche Note. High Heels und Handtasche wählt Elizabeth Hurley in einem hellen Rosaton. Auch der Fascinator ist in hellem Cremeweiß und Altrosa gehalten.

© Getty Images Die Looks des Mutter-Tochter-Duos könnten unterschiedlicher nicht sein. Prinzessin Beatrice setzt auf ein elegantes Kleid mit floralen Muster. Für den Haarschmuck setzt sie ebenfalls auf Blumen. Sarah Ferguson strahlt in einem eleganten Zweiteiler, bestehend aus einer weißen Jacke und einem schwarzen Rock.

© Getty Images Eugenie von York zieht in einem hautengen Kleid alle Blicke auf sich. Den Look perfektioniert sie mit einem schicken Hut in Hellrosa.

© Getty Images Zara Tindall präsentiert sich in einem sommerlichen Look. Das Chiffon-Kleid in einem sanften, hellen Gelb mit Puffärmel ist der perfekte Sommer-Style.

© Getty Images Prinzessin Nina von Griechenland besucht Royal Ascot ebenfalls in Gelb. Für ihr Outfit greift die Prinzessin tief in die Tasche. Die Griechin trägt ein hellgelbes Chiffon-Kleid von Adam Lippes für rund 6800 Euro. Dazu kombiniert sie eine weiße Tasche von Jill Sander für ca. 2000 Euro sowie einen weißen Sonnenhut von Emily London für 1100 Euro.

© Getty Images Die TV-Moderatorin besucht die Rennstrecke in einem Retro-Look. Das niedliche Pünktchen-Kleid kombiniert sie mit schwarzen High-Heels und einem hellen Hut.