× Kates Comeback: DAS steckt hinter der Outfitwahl der Prinzessin

Vergangenes Wochenende hatte Prinzessin Kate endlich wieder einen großen Auftritt. Bei "Trooping the Colour“ zeigte sie sich in einem eleganten Outfit, das für Aufsehen sorgte.

Es war ein Auftritt, auf den die ganze Welt gewartet hat. Nach sechs Monaten zeigte sich die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate endlich wieder in der Öffentlichkeit. Die 42-Jährige nahm in London an den Geburtstagsfeierlichkeiten für König Charles III. teil, auch bekannt als "Tropping the Colour" - seit ihrer Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 hat Prinzessin Kate keine "Trooping the Colour"-Parade verpasst. Für den Anlass wählte sie einen Look, hinter dem eine besondere Botschaft steckt.

Prinzessin Kate strahlt in Weiß

Ein halbes Jahr lang mussten Royal-Fans auf einen neuen "Kate-Moment" warten. Am Samstag war es nun endlich soweit, und wie gewohnt bezauberte Kate auch dieses Mal mit einem atemberaubenden Look.

Zu Mittag kam Kate mit ihren Kindern in einer Limousine am Buckingham Palast an. Dabei waren alle Augen auf ihr Comeback-Outfit gerichtet. Für den royalen Termin entschied sich die Princess of Wales für ein weißes knielanges Kleid mit langen Ärmeln von ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Peckham. Dazu kombinierte Kate einen Hut von Philip Treacy, weiße High-Heels von Jimmy Choo, Perlenohrringe von Cassandra Goad und eine Clutch von Mulberry. Die Details: eine gestreifte Schleife am Kragen und eine Brosche der Irish Guards am Revers, deren Ehrenobristin Kate ist.

Aus alt mach neu

Das Kate ihre Kleider öfter als ein Mal trägt, ist bereits bekannt und findet viel Zuspruch. Es kam also als keine Überraschung, dass ihre Outfitwahl für ihr Comeback nicht neu in ihrem Kleiderschrank ist. Bei dem weißen Look von Samstag handelte es sich um ein Kleid, das sie bereits vor gut einem Jahr am Krönungswochenende trug. Kleine modische Veränderungen ließen das "alte" Kleid jedoch in neuem Licht erstrahlen: Der zuvor schwarze Taillengürtel ist jetzt gestreift, sodass er zum gestreiften Muster der Schleife passt, die ebenfalls nicht Teil des Original-Outfits war.

Partnerlook mit Charlotte

Besonders süß: Zu dem Anlass zeigte sich Kate im Partnerlook mit ihrer Tochter Charlotte. Die 9-Jährige wählte ein schwarzes Kleid mit weißem Kontrast und - passend zu dem Look ihrer Mutter - einer kleinen weißen Schleife. Eins steht fest: Kates Comeback-Look hätte besser nicht sein können!