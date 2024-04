× Frühlings-Accessoire: It-Girls machen Strapse alltagstauglich

Sichtbare Unterwäsche erobert schon lange die Modewelt. Während Modebewusste gerne auf Hosen und Oberteile verzichten, machen Irina Shayk, Kristen Stewart und Sydney Sweeney jetzt die Strapse alltagstauglich - und der Trend ist ideal für den Frühling!

Strumpfhalter sind heutzutage zwar nicht mehr notwendig - aber wegzudenken sind sie dennoch nicht. 2024 tragen wir die verführerischen Dessous nicht mehr nur im Schlafzimmer, sondern auch gerne im Alltag - und das nicht nur zum Verführen des Partners oder der Partnerin.

So stylen It-Girls den Strapse-Look im Alltag

Kristen Stewart stylt Strapse als Hingucker-Accessoire

© Getty Images ×

Kristen Stewart kombinierte Mitte März schwarze Strapse samt Nylonstrümpfen mit einem Rock, einem Blazer und einem Netz-Bralette. Um den sexy Look möglichst alltagstauglich zu machen, hielt die Schauspielerin ihr Outfit ganz in schwarz und verzichtete auf weitere auffällige Accessoires.

Irina Shayk trägt Strapse mit Tutu

© Getty Images ×

Etwas auffälliger ist das Straps-Outfit von Irina Shayk, dass sie bei der Vanity Fair Afterparty der Oscar-Verleihung trug. Das Model entschied sich ebenfalls für sexy Dessous in schwarz mit silbrigem Schnallen-Detail. Dazu stylte sie einen schwarzen Tutu-Rock, schwarze Handschuhe und eine transparente Bluse.

Sydney Sweeney trägt Strapse in weißer Spitze

© Getty Images ×

Sydney Sweeney trägt den sexy Look mit Spitze. Die Schauspielerin drehte den Look von Irina Shayk komplett um – statt auf schwarz setzte Sweeney am Red-Carpet auf weiß. In einer Off-Shoulder-Robe samt Beinschlitz blitzen die sichtbaren Spitzen-Strümpfe hervor.

So stylen Sie das Trend-Accessoire

Im Frühling sehen Strapse wesentlich schöner, eleganter und sexy aus, als die gewöhnliche Strumpfhose. Um den Frühlings-Trend selbst zu stylen, können Sie die Strapse unter einem Rock oder Kleid tragen – und durch die Saumlänge selbst entscheiden, wie sichtbar sie sein sollen. Wer besonders auffallen möchte, kombiniert das It-Piece mit weiteren Dessous-Trends.