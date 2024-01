Kate Middleton: Ihr modischer Wandel

Heute feiert Kate Middleton ihren 42. Geburtstag! Bekannt ist sie nicht nur für ihr sicheres und selbstbewusstes Auftreten, sie gilt vor allem für viele als Styling-Inspiration. Wie sich ihr Look über die Jahre verändert hat, zeigen wir hier.

Am 9.1.1982 wurde Kate Middleton als älteste Tochter von Michael und Carole Middleton geboren. Heute ist sie die Prinzessin von Cornwell und Cambridge und als Frau von Prinz William die zukünftige Königin von England. Sie gilt weltweit als Stilikone und verzaubert uns mit ihren Looks jedes Mal aufs Neue. Anlässlich ihres 42. Geburtstages zeigen wir, wie sich der Style der Dreifachmama in den letzten Jahren verändert hat.

Anfänge als Royal

Kate bei einem Festival 2005. © Getty Images ×

Während ihres Studiums lernte Kate Middleton Prinz William kennen. Als Freundin des jungen Prinzen stand Kate schon früh im Fokus der Aufmerksamkeit. Doch sie wusste sich schon immer dem Anlass entsprechend zu kleiden und setzt für ein Festival 2005 auf einen hellbraunen Hut mit lässigem Hutband und Federdetails, dazu kombiniert sie schicke Perlenohrringe und kniehohe Boots.

Elegant und stilsicher

Herzogin Kate zeigt sich von ihrer eleganten Seite. © Getty Images ×

Bei der Hochzeit eines Freundes zeigt sich Kate von ihrer eleganten Seite. Romantisch, feminin geschnittene Kleider in Kombination mit Pumps werden zu ihrem Markenzeichen. Ein helles Kostüm und ein farblich abgestimmter Fascinator verleihen ihr das royale Etwas.

Die Verlobung

Am 16. November 2010 verlobten sich Kate und Prinz William. © Getty Images ×

Am 16. November 2010 wurde die Verlobung von Kate und Prinz William bekanntgegeben. Das schicke knielange Kleid ist farblich perfekt zu dem funkelnden Verlobungsring an ihrer Hand abstimmt, mit dem William ihr im Kenia-Urlaub einen Antrag machte.

Royaler Dresscode

Elegant und stilsicher. © Getty Images ×

Auch royale Auftritte gelingen Kate mittlerweile mit links. Für wichtige Anlässe zeigt sich die Herzogin von Cambridge stilsicher und trifft immer den richtigen Ton. Sie bezaubert uns in einem eleganten Kostüm und mit dezentem Make-up.

Kate beweist Stilgefühl

Für einen modischen Hingucker sorgte Kate mit diesem farbenfrohen Outfit. © Getty Images ×

Mut zur Farbe bewies Herzogin Kate, als sie in einem Kleid mit verspieltem Faltenrock in leuchtendem Lila zu einem ihrer Auftritte erschien und ihre Fans grüßend in Empfang nahm. Das natürliche Lächeln und der gesunde Teint werden von einem dezenten Make-up unterstrichen, welches ihre beneidenswerte Mähne hervorstechen lässt.

Neuer Look für Kate

Elegante Anzüge sind jetzt angesagt. © Getty Images ×

In den letzten Monaten hat sich Prinzessin Kate vom femininen ausgestellten Kleid als Markenzeichen etwas distanziert und trägt jetzt gerne elegante Anzüge. Auffällig sind die raffinierten Schnitte, welche eine sehr elegante Silhouette zaubern. Egal, ob sie eher lässig und bodenständig auftritt oder in glamourösen Abendkleidern, sie gilt weiterhin als absolute royale Fashion-Ikone.