× Emily Ratajkowski feiert Geburtstag - samt Sohn und sexy Lederkleid

Emrata hat ihren Geburtstag gleich zweimal gefeiert. Auf Instagram zeigt sie einige Einblicke und ihre unvergesslichen Statement-Looks.

Das Topmodel feierte am 7. Juni ihren 32. Geburtstag und dokumentiert ihre Geburtstagsfeier auf Instagram. Nach ihrer großen Party vergangenes Wochenende mit Star-Freundinnen Gigi Hadid und Julia Fox, folgte zu ihrem eigentlichen Geburtstag eine intime Familienfeier mit ihrem Sohn Sylvester "Sly". Der entzückende Zweijährige half seiner Mama dabei, ihre Geschenke auszupacken und ihre Geburtstagskerzen auszublasen. "Meine Dankbarkeit lässt sich nicht in Worte fassen", schrieb das Model zu ihrem Beitrag.

Ein familienfreundliches Outfit wählte Ratajkowski für den Anlass allerdings nicht. Für ihren Geburtstagslook warf sich das Topmodel in ein schwarzes Lederminikleid mit verführerischen Details. Das enge Korsagen-Kleid und die Schnürdetails setzten ihr Dekolleté perfekt in Szene. Der Faltenrock hatte ebenfalls ein sexy Detail: ein seitlicher Beinschlitz, der fast bis zu ihren Hüften reichte. Abgerundet wurde ihr heißer Look mit schwarzen High Heels.

Für ihre große Party wählte das Topmodel einen kunterbunten Look à la Carrie Bradshaw. In Lowrise-Hosen und einem Tube-Top zeigte sie ihren durchtrainierten Body. Eines steht also nach den Feierlichkeiten fest: Emilys Looks werden auch in ihrem 32. Lebensjahr mindestens genau so heiß, wie zuvor.