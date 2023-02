× Emrata trägt die Trendfrisur des Jahres

Nach Hailey Bieber zeigt sich nun auch Emily Ratajkowski mit Kurzhaarschnitt. Wir verraten alles was ihr über die neue Trendfrisur wissen müsst.

Topmodel Emily Ratajkowski (31) besuchte Donnerstagabend die Marc Jacobs Fashion Show in New York. Zu den Gästen der Show zählten Vogue-Chefin Anna Wintour, Nicky Hilton und Ashley Graham. Doch Emrata stach unter all den Gästen heraus. Der Hingucker bei ihrem Auftritt war nicht wie üblich eines ihrer Outfits (welche ausnahmslos die Definition von sexy sind), sondern ihre schicke neue Frisur.

Social Media Debüt

Sowohl auf Instagram Stories als auch auf TikTok teilte das Model und Bestsellerautorin Aufnahmen eines kurzen braunen Bobs mit stumpfem, abgehacktem Pony. Der Stil selbst ist eine Nuance dunkler als ihr natürlicher Schokoladenton. Mit leichten Wellen und viel Textur gestylt, wirkt das Finish cool und effortless.

Die Gone Girl-Schauspielerin ist bekannt dafür, ihre Frisur öfter zu wechseln – etwa honigblond für ihren Job als Kerastasé-Botschafterin, mit selbst-geschnittenen Pony nach ihrer Scheidung, und kürzlich sogar mit superlangen Extensions.

© Getty ×

Fans vermuten, dass es sich bei der neuen Frisur um eine Perücke handelt. Aber fake oder nicht, der Style wird in den kommenden Monaten DER Haartrend werden, und sorgt auf jeden Fall für Inspiration bei unserem nächsten Friseur-Besuch!