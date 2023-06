Happy Birthday Heidi Klum! Ihre 50 schrillsten Looks

Am 1. Juni 2023 feiert Heidi Klum ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass stellen wir ihre 50 schrillsten Looks vor. Von halbnackt bis wilde Animal-Prints ist alles mit dabei!

Katjes-jes-jes-jes. Die schief gesungene Melodie des Werbespots klingt noch immer in den Ohren. Es war der Moment, in dem sogar alle Menschen, die damals noch keine Heidi-Fans waren, anfangen sie zu lieben. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man Heidi Klum auch nicht mögen? Sie steht für schrille Mode, immer gute Laune, und verspricht uns regelmäßig ein kleines Schmunzeln, wenn sie auf Social Media mal wieder an die Peinlichkeitsgrenze stößt.

Queen of Style-Flops

Kaum zu glauben aber das Topmodel wird heute 50! Seit über 30 Jahren steht die Model-Mama damit im Rampenlicht - und kaum ein roter Teppich geht über die Bühne, an dem das deutsche Model nicht mit einem ihrer nackten, bunten, schrillen Outfits aus der Menge sticht. Doch Heidi Klum ist viel mehr als bloß der nächste Style-Flop. Mit ihrem einzigartigen Look ermutigt sie Frauen auf der ganzen Welt, einfach so zu sein, wie sie nun mal sind. Denn auch sie selbst lässt sich von keiner Schlagzeile runtermachen. Auch ein Grund, warum wir Heidi - samt ihren schrägen Looks - lieben!

Zu ihrem 50. Geburtstag blicken wir daher auf Heidis 50 schrillste Looks zurück. Und da es uns sehr schwer fiel, die Auswahl nur auf 50 zu begrenzen, finden Sie HIER auch noch ihre nacktesten Looks. Der Superstar weiß schließlich, wie man ein Statement setzt - mit... und ohne Kleidung.

Heidi Klum: Das sind ihre 50 schrillsten Looks! (bis jetzt)